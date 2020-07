Der Kalender von Ivona Dadic ist nicht auf dem neuesten Stand. "In dem steht für jetzt nach wie vor Tokio drinnen", sagt die gebürtige Welserin. Eigentlich hätten dort nämlich gerade die olympischen Leichtathletik-Bewerbe begonnen. Nach der Verschiebung der Sommerspiele heißt es für die 26-Jährige: Andorf statt Tokio. Für Dadic ist das kein Problem. Die Mehrkämpferin freut sich vielmehr auf das heutige Josko Lauf-Meeting. "Ich bin hier schon als Kind gerne gestartet", sagt sie.

Gegen ihr 17-jähriges Ich

Für Hadern sei also kein Platz. Und das, obwohl ihre Form derzeit sehr wohl Olympia-würdig scheint. Mit 6235 Punkten gelang ihr vergangene Woche bei einem Stunden-Siebenkampf in Amstetten ein inoffizieller Weltrekord. "Es hat mir ein wenig die Augen geöffnet, was der Körper wirklich leisten kann."

Ihre Form will sie heute in Andorf zumindest in eine sportliche Bestleistung ummünzen – wenngleich sich deren Wert aus Sicht der Hallen-WM-Zweiten in Grenzen hält. Dadic wird neben 100 Meter Hürden im Innviertel die 100 Meter flach starten. "Und die bin ich seit neun Jahren nicht mehr gelaufen", verrät sie. Ihr 17-jähriges Ich, an dem sie sich heute misst, hat 12,26 Sekunden zu Buche stehen. "Ich wäre schon sehr enttäuscht, wenn ich das nicht schaffen würde."

Dadic ist nicht die einzige, die es statt Tokio nach Andorf verschlagen hat. Mit US-Olympiasieger Christian Taylor und dem türkischen 200-Meter-Weltmeister Ramil Guliyev konnte Organisator Klaus Angerer zwei internationale Kapazunder ins Pramtalstadion lotsen, in das unter Berücksichtigung der Covid-Maßnahmen (mehr dazu auf laufmeeting.at) bis zu 750 Zuschauer gelassen werden. "Andorf hat den Jackpot geknackt", staunt selbst Dadic über dieses Starterfeld. (pue)

Zeitplan

13.45 Uhr: 400 m Damen

14 Uhr: Speer Damen

14 Uhr: 100 m Vorläufe, Damen

14.30 Uhr: 100 m Vorläufe, Herren

15.15 Uhr: 110 m Hürden-Vorläufe, Damen

15.40 Uhr: 100 m, Damen-Finale

15.55 Uhr: 100 m, Herren-Finale

16.15 Uhr: Diskus, Herren

16.30 Uhr: 100 m Hürden-Finale, Damen

16.45 Uhr: 200 m, Damen

17.15 Uhr: 200 m, Herren

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Andorf Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.