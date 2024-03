Marathon: 3 Gründe, warum es in Linz für jeden gut läuft

Im Minutentakt trudeln derzeit im Linzer Marathon-Büro die Anmeldungen für die 22. Auflage herein, nachdem heute um Mitternacht der letzte Nennschluss endet. Oberösterreichs größtes Fest im Zeichen des Laufsports und der Bewegungsfreude hat schon vor dem Startschuss am 6./7. April einen selbst auferlegten Meilenstein so gut wie erreicht. Die anvisierte 15.000-Teilnehmer-Marke wird bereits vor der Nachmeldemöglichkeit am Veranstaltungswochenende geknackt. Warum es in Linz so gut läuft:

Neue Möglichkeiten: Über kurz oder lang ist für jeden Starter in Linz etwas dabei. Der diesmal neu eingeführte Bewerb über fünf Kilometer erweist sich gleich als Renner. "Wir bekommen dafür die letzten Tage enorm viele Meldungen", sagt Rennleiter Günther Weidlinger. Schnelle Strecken: Einen Namen hat sich Linz in den letzten Jahren auch mit seinem flotten Kurs gemacht. Davon schwärmte etwa im Vorjahr Marathon-Gewinner Simon Boch. "Die Strecke ist perfekt. Ultraflach, einfach superschnell. Wenn die Witterung passt, ist hier immer eine super Zeit möglich", sagte der Deutsche nach seinem Sieg. Das gilt für Profis wie auch für ambitionierte Hobbysportler. Toller Service: Die bereits mehrfache Auszeichnung zum "beliebtesten Citymarathon des Jahres in Österreich" kommt nicht von ungefähr. Die Veranstaltung, die heuer anstrebt, nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens zertifiziert zu werden, will auch diesmal mit einer guten Rundumbetreuung punkten. Linz gilt in der Szene als Service-Marathon, der seine Starter vom Training ab November bis zur Labestation nach dem Ziel gut betreut. "Diesem Ruf wollen wir natürlich weiterhin gerecht werden", sagt Weidlinger.

Testläufe gefällig?

Wer vor dem Saisonhöhepunkt in Linz in wenigen Wochen schon einmal sein Renntempo testen möchte, hat diesen Sonntag gleich bei mehreren Veranstaltungen die Möglichkeit dazu. Zum einen steigt der Welser Halbmarathon (ab 10 Uhr), bei dem es aber auch kürzere Distanzen im Angebot gibt. Am Urfahraner Jahrmarktgelände wird der Linzer Frühlingslauf (10 Uhr) gestartet, in Ried im Innkreis gibt es den Messelauf (11.30 Uhr).

