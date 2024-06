Weißhaidinger zog als Vierter in das Diskus-Finale ein

Lukas Weißhaidinger konnte in der Qualifikation Kraft sparen.

Lukas Weißhaidinger zog als Vierter der Qualifikation mit einer Weite von 63,99 Metern in das abendliche Diskuswurf-Finale bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom eingezogen (21 Uhr). Einzig Weltrekordler Mykolas Alekna aus Litauen schaffte die Direktqualifikation, für die 66 m notwendig waren. Er erledigte die Pflicht mit 67,60 m im ersten Versuch. Weißhaidinger sparte bei warmen Temperaturen Kräfte, will noch etwas drauflegen und um Medaillen mitkämpfen.

Weißhaidinger warf die 63,99 gleich im ersten Versuch, agierte im zweiten zu hastig, im dritten rutschte der Diskus aus der Hand, landete aber trotzdem bei 63,86 m. Besser als Weißhaidinger waren in Gruppe A neben Alekna nur noch der Deutsche Henrik Janssen mit 64,74 sowie in Gruppe B bei noch heißeren Temperaturen im Olympiastadion der Slowene Kristjan Ceh mit 65,64. Der schwedische Weltmeister Daniel Stahl kam mit 63,79 auf Gesamtrang fünf. Insgesamt zwölf stiegen auf.

"Ich habe gemacht, was ich machen musste"

"Ich habe das als Schaulaufen genommen und geschaut, dass ich möglichst viele Körner spare. Gregor wusste nicht genau, ob er mich loben oder schimpfen soll", sagte Weißhaidinger bezüglich seinem Coach Gregor Högler. Das Einwerfen sei sehr gut und stabil verlaufen und die Scheibe über 66 m geflogen. "Ich habe in der Quali gemacht, was ich machen musste. Technisch war es gut und einigermaßen solide."

Ob sich die vergangenen, aufgrund der vielen Meetingstarts anstrengenden Wochen bemerkbar machen werden, werde sich am Abend herausstellen, wenn es um die Wurst gehe. "Ich muss am Abend natürlich draufpacken und ein bissl mit dem Feuer spielen. Und den einen oder anderen ungültigen riskieren. Es ist sehr eng beieinander und auf Messers Klinge. Das wussten wir und nehmen wir in Kauf", sagte Weißhaidinger.

