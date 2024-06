Lukas Weißhaidinger tanzt mit neuem Hüftschwung an

"Wer nichts riskiert, wird sich auch nicht weiterentwickeln." Mittwochabend kam Lukas Weißhaidinger in Rom an, wo er am Freitag bei der Leichtathletik-EM mit dem Diskus einmal mehr einen großen Erfolg landen will. Der 32-jährige Innviertler veränderte dafür vor der Saison sogar etwas seine Technik, um mit der Weltspitze um Weltrekordler Mykolas Alekna aus Litauen konkurrieren zu können.