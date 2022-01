Vorwärts feiert in Wien nächsten Sieg im Testspiel

Nach den gelungenen Testspielen gegen die beiden Bundesligisten SK Rapid Wien (4:2) und SV Ried (1:1) duellierte sich der SK BMD Vorwärts Steyr im dritten Probegalopp für die Frühjahrssaison am Samstag mit dem Traditionsclub Wiener Sport-Club. Dabei feierten die Rot-Weißen gegen den Dritten der Regionalliga Ost einen 3:2-Auswärtserfolg.

Abwehrchef Alberto Prada brachte den SKV am Kunstrasen des WSC-Trainingszentrums nach einem Freistoß von Kevin Brandstätter nach 24 Minuten in Führung. Die Hausherren glichen allerdings nur zehn Minuten später mit einem sehenswerten Freistoß ins Kreuzeck durch Pajaczkowski aus. Nur eine Minute später lagen aber die Steyrer schon wieder voran: Can Alak staubte zum 1:2-Pausenstand ab.

Madlener ist zufrieden

In Hälfte zwei kamen die Wiener durch Küssler zum neuerlichen Ausgleich (73.). Allerdings ließ sich die Elf von Trainer Daniel Madlener auch davon nicht aus dem Konzept bringen. Der von der SV Ried zu den Rot-Weißen gestoßene Innenverteidiger Julian Turi köpfelte nach Freistoß-Flanke von Oliver Filip zum 2:3-Endstand ein (82.).

Der nächste Test von Vorwärts steigt am Samstag, 29. Jänner, auswärts gegen Wacker Burghausen. Es folgen Gastspiele in Vöcklamarkt (1. Februar) und Unterhaching (3. Februar).

„Das Spiel hat gute Erkenntnisse gebracht, toll ist auch, dass wir einen Sieg eingefahren haben“, sagt Madlener, „phasenweise haben wir sehr gut gespielt, trotzdem habe ich viel Verbesserungspotenzial gesehen. Wir müssen uns weiter steigern.“ Er sei mit der bisherigen Vorbereitung sehr zufrieden. Jeder einzelne Spieler arbeite sehr gut. Er spüre, dass „ein Zug in der Mannschaft ist und Feuer entsteht.“