1:1 – Vorwärts Steyr punktet und hilft Blau-Weiß Linz

"Wir nehmen diese Traube in Form des Punkts gerne mit. Wir haben gesehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es wäre sogar der Sieg möglich gewesen", sagte Vorwärts-Trainer Madlener. Sein Team war von Beginn weg gut in der Partie: David Bumberger (8.), Murat Satin und Alem Pasic (9.) vergaben gute Chancen. Die Führung erzielten aber die Hausherren: Pasic hatte einen Stanglpass nicht verhindern können, Benedict Scharner traf freistehend zum 1:0.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Gäste noch Pech: Dragan Marceta traf nur die Stange. In der 77. Minute erzielte Kubilay Yilmaz nach Vorlage von Oliver Filip den Ausgleich. Beide waren von Steyr-Coach Madlener eingewechselt worden: "Es ist toll, dass es so aufgegangen ist." Trotz des Punktgewinns liegt Steyr weiter am Tabellenende – der Tabellenzwölfte, die Admira, ist aber nur drei Punkte entfernt. "Wir haben bewiesen, dass wir leben", sagt Verteidiger David Bumberger.

"Wir sind gerüstet"

Neben dem Kampf um den Klassenerhalt ist nach Steyrs Unentschieden auch das Titelrennen brisant. "Wir freuen uns auf das Finish", sagt Blau-Weiß-Linz-Coach Gerald Scheiblehner. Auch Neo-Sportchef Christoph Schösswendter ist vor dem Schlagerspiel am Freitag bei St. Pölten guter Dinge: "Wir haben nach wie vor alles in der eigenen Hand. Ich bin zuversichtlich. Gegen St. Pölten erwartet uns ein ganz anderes Spiel als gegen den FAC. Wir sind gerüstet."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger