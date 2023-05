1:1 – Blau-Weiß patzt gegen den FAC

Der FC Blau-Weiß Linz lässt im Titelrennen der 2. Fußball-Liga Punkte liegen: Beim 1:1 gegen den FAC kamen die Linzer am Freitag nicht über ein Remis hinaus.

In keinem der bisherigen drei Spiele unter Trainer Gerald Scheiblehner konnten die Königsblauen gegen die Floridsdorfer einen Punkt holen – im vierten Versuch hat es zumindest mit einem Zähler geklappt. Für die blau-weißen Aufstiegsambitionen könnte das aber zu wenig sein: Mit einem Sieg hätte man zumindest bis Sonntag die Tabellenführung in der zweithöchsten Spielklasse übernehmen können. So bleibt Aufstiegskonkurrent St. Pölten an der Spitze – und kann gegen den blau-weißen Lokalrivalen Vorwärts Steyr den Vorsprung mit einem Sieg sogar ausbauen.

In einer chancenarmen ersten Halbzeit brachte BW-Torjäger Ronivaldo die Scheiblehner-Elf in Führung: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte Simon Pirkl Mitspieler Fally Mayulu bedient, der auf Ronivaldo querlegte. Der Brasilianer ließ sich diese Möglichkeit nicht nehmen, traf per Kopf zur Führung und erzielte sein bereits 17. Saisontor. Je länger die zweite Hälfte dauerte, desto gefährlicher wurden aber die Gäste: Bei einem Schuss von FAC-Kicker Benjamin Wallquist (75.) hatte die Stange gerettet, kurz darauf parierte BW-Goalie Nicolas Schmid einen Abschluss aus dem Kreuzeck. In der 84. Minute war er machtlos: Christian Bubalovic traf nach einer Ecke zum Ausgleich (84.).

Schützenhilfe von Steyr?

Jetzt muss Blau-Weiß auch auf einen Umfaller von St. Pölten hoffen – am besten schon am Sonntag gegen Vorwärts Steyr. "Wir wollen den Tabellenführer ärgern und Blau-Weiß Linz Schützenhilfe geben", sagte Steyr-Trainer Daniel Madlener, dessen Team auf den Gesperrten Alberto Prada und die Verletzten Faris Zubanovic sowie Michael Lageder verzichten muss.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.