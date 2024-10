Willi Wahlmüller wird neuer Trainer bei Donau Linz

„Wir freuen uns sehr, mit Willi Wahlmüller einen erfahrenen, erfolgshungrigen Trainer bereits ab morgen beim Training begrüßen zu dürfen", verkündet Donau-Sportchef Andy Hofmann.

Seinen größten Erfolg feierte Wahlmüller ausgerechnet mit Donaus Linzer Stadtivalen Blau-Weiß Linz: In der Saison 2025/2016 wurde er Meister in der Regionalliga Mitte, führte den Stahlstadtklub in die zweithöchste Spielklasse.

Bereits einmal arbeiteten Hofmann und Wahlmüller gemeinsam: "Ich durfte ihn insgesamt fünf Jahre als großartigen Fachmann beim damaligen Ausbildungsverein Union St. Florian kennen und schätzen lernen, zudem erreichte er Platz sieben in der 2. Bundesliga mit Vorwärts Steyr", sagt Hofmann. Beide Parteien einigten sich auf einen Vertrag bis Sommer 2026.

„Es freut mich sehr, bei einem Traditionsverein wie Donau Linz arbeiten zu dürfen. Ich werde all meine Erfahrung einbringen, um das Ziel Aufstieg in die OÖ-Liga in den nächsten 18 Monate zu erreichen“, sagt Wahlmüller.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger