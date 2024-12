Alle drei EU-Parlamentarier verhandeln in Untergruppen die neue Koalition: Reinhold Lopatka (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ) und Anna Stürgkh (Neos). Am Mittwoch standen sie in Brüssel österreichischen Journalisten Rede und Antwort. Die Grünen waren wegen anderer Termine verhindert, die FPÖ blieb bewusst fern.