Wieder Trainer-Rücktritt in der OÖ-Liga: Riepl verlässt Edelweiss

"In der OÖ-Liga bestimmen die Trainer ihr Aus", hatten die OÖN am Montag in den Fußball-Nachrichten geschrieben - jetzt hat der nächste Coach in der höchsten Liga des Bundeslandes das Handtuch geworfen: Ronald Riepl und Edelweiss Linz gehen ab sofort getrennte Wege.

Auffassungsunterschiede in der Spielphilosophie und der Ausrichtung werden von Klub-Seite als Grund für die Trennung angegeben. Nachdem man das dem 43-Jährigen mitgeteilt hat, entschloss Riepl, sofort zurückzutreten.

Rothbauer und Stumpf übernehmen

In den restlichen Saisonspielen übernimmt jetzt ein Duo mit geballter Erfahrung: Beim Auswärtsspiel am Samstag in St. Martin/M. wird Manfred Rothbauer die Linzer interimistisch betreuen. Ab kommender Woche wird der 47-jährige Ex-Profi zusätzlich von Christian Stumpf unterstützt. Beide brachten es in ihrer aktiven Karriere gemeinsam auf 392 Bundesliga-Spiele. Ab Sommer soll dann ein neuer Trainer übernehmen.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger