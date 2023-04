Vöcklamarkt-Coach Laganda als Musterschüler

Die UVB Vöcklamarkt will im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga morgen gegen die WAC-Amateure wieder einmal voll anschreiben. Der bisher letzte Sieg liegt schon wieder eineinhalb Monate zurück: Am 3. März feierten die Grün-Gelben einen 1:0-Heimsieg gegen Treibach.

Beim 1:1 in der Vorwoche bei Weiz stimmte nach zwei Niederlagen in Folge die Richtung. Bereits zuvor durfte Vöcklamarkt-Coach Thomas Laganda jubeln: Der 36-Jährige erhielt die B-Lizenz mit Auszeichnung. Für die dritthöchste Spielklasse ist diese Trainerausbildung aber eigentlich immer noch zu wenig – es bedarf einer A-Lizenz, für die sich Laganda erst jetzt anmelden kann. "Wir müssen hoffen, dass uns der Verband noch etwas Aufschub gewährt. Wir werden aber auf jeden Fall mit Thomas weiterarbeiten", sagt Vöcklamarkt-Sportchef Omer Tarabic.

Im Notfall müsse man auch über eine Strohmann-Lösung nachdenken. Bei der Union Gurten, Ex-Klub von Tarabic, gab es mit Peter Madritsch einen ähnlichen Fall - und es war auch damals kein Problem: "Auch da hatte Peter Anfangs nicht die nötige Lizenz. Der Verband hat aber Nachsicht gezeigt. Natürlich verstehe ich aber die Vorschrift, dass in der dritthöchsten Spielklasse die A-Lizenz erlangt wird."

Die Hausruckviertler hoffen heute auch auf ein OÖ-Duo: Gurten (bei Allerheiligen) und WSC Hertha (empfängt SAK) spielen gegen direkte Konkurrenten.

