Unterhaus-Relegation: Das sind die Duelle

Als Spieltermine sind Donnerstag (13. Juni, 19 Uhr) und Sonntag (16. Juni, 18 Uhr) vorgesehen. In beidseitigem Einverständnis der Vereine sind eine Rückverlegung des Hinspiels auf 14. Juni sowie eine Vorverlegung beider Partien möglich.

Eine der 14 Paarungen steht erst morgen Abend fest, wenn das abgebrochene Meisterschaftsspiel Gosau – St. Wolfgang nachgetragen worden ist. Dabei entscheidet sich, ob der Tabellenzweite der 1. Süd (Gosau) oder jener der 1. Mitte (SPG Wilhering/Mühlbach) in der Relegation gegen die DSG Union Altenberg antritt. Die Partie war am gestrigen Sonntag aufgrund der starken Regenfälle 17 Minuten vor dem Ende beim Stand von 1:0 für St. Wolfgang abgebrochen worden - morgen werden die kompletten 90 Minuten neu ausgetragen, es geht erneut bei 0:0 los.

Beide Vize-Meister liegen knapp beinander: Gosau liegt vor dem Nachtragsspiel mit 53 Punkten und einem Torverhältnis von 64:37 auf Platz zwei der 1. Klasse Süd. Wilhering ebenfalls mit 53 Punkten und 64:39 Toren auf Platz zwei der 1. Klasse Mitte. Würde Gosau 0:2 verlieren, wäre man sowohl bei der Tordifferenz als auch bei der Anzahl der geschossenen Tore gleich. Dann würde Wilhering aufgrund der höheren Anzahl an Siegen in die Relegation kommen.

Underdog wächst oft über sich hinaus

Die Relegation wurde 2012 eingeführt und hat die Absicht, die Meisterschaft attraktiver und länger spannend zu machen. Dies hat sich in den bisher zehn Auflagen – 2020 und 2021 konnte aufgrund der Pandemie der Relegationsbewerb nicht stattfinden – bewährt, wie man auch am Faninteresse sieht: Im Vorjahr gab es mit durchschnittlich 647 Zusehern pro Partie einen neuen Bestwert.

Ein Comeback feiert heuer das Relegationsduell zwischen der OÖ-Liga und der Landesliga, das es letztmals vor 10 Jahren gab. Wie in allen anderen Paarungen hat der klassenniedrigere Klub im Rückspiel das Heimrecht. Übrigens: Die Bilanz der Duelle zwischen klassenniedrigeren und klassenhöheren Klubs ist nahezu ausgeglichen, in insgesamt 143 Duellen in der Relegations-Historie war bisher 67 Mal der vermeintliche Underdog erfolgreich.

Das sind die Duelle

OÖ-Liga - Landesliga

ASK St. Valentin (OÖL) - ASKÖ Donau Linz (LLO)

Landesliga - Bezirskliga

SPG Katsdorf (LLO) - SC Hörsching (BO)

ATSV Sattledt (LLW) - Union Senftenbach (BW)

Bezirksliga - 1. Klasse

DSG Sportunion Altenberg (BN) - ASKÖ Gosau (1. S)/SPG Wilhering (1. M)

TSU Wartberg/Aist (BN) - SPG Palting/Seeham (1. SW)

ASKÖ Vorchdorf (BS) - Union Adlwang (1. O)

Union Taiskirchen (BW) - Union St. Roman (1. NW)

1. Klasse - 2. Klasse

ASK St. Valentin 1b (1. M) - SV Steyregg (2. M)

SPG Taufkirchen/Michaelnbach (1. MW) - TSU Handenberg (2. SW)

Union Eidenberg/Geng (1. N) - SPG Walding/Rottenegg (2. NW)

Union Bad Kreuzen (1. NO) - DSG Union Gutau (2. NM)

SPG ATSV Schärding/SK 1b (1. NW) - Union Eggerding (2. WN)

TuS Kremsmünster (1. O) - Sportunion Ternberg (2. O)

SV Roitham (1. S) - Union Gampern (2. S)

