So packend war das Finish im Unterhaus

Bezirksliga Süd: Neuhofen und Gunskirchen bestritten im Saisonfinish ein Fernduell um den Titel – mit dem besseren Ende für die Innviertler: Das Team von Ex-Ried-Profi Thomas Reifeltshammer setzte sich im Derby gegen Hohenzell 1:0 durch – Bruder Michael Reifeltshammer gelang im Finish das Goldtor (81.). Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel keine Grenzen – der Partymarathon wird die Meisterkicker von Neuhofen sogar bis nach Mallorca führen.

Glück für Verfolger Gunskirchen (3:0 gegen Attergau): Weil kein OÖ-Regionalligist abgestiegen ist und im Sommer die Landesligen aufgestockt werden, darf die Elf von Trainer Patrick Datscher als bester Bezirksliga-Zweiter ebenfalls fix aufsteigen.

Bezirksliga Ost: Noch enger beieinander lagen vor der Schlussrunde Garsten (49 Punkte) und Hörsching (48 Punkte). Sowohl Leader Garsten (2:0 bei den Amateuren von Blau-Weiß Linz) als auch Verfolger Hörsching (4:1 gegen Bad Hall) gewannen ihre Spiele – weshalb es zu keinem Führungswechsel mehr kam: Garsten ließ die Meistersektkorken knallen.

1. Klasse Nord: Völlig kuriose Vorzeichen gab es im Saison-Endspurt in dieser Spielklasse: Theoretisch hätten mit Vorderweißenbach (46 Punkte), Lichtenberg (45), Gramastetten (44) und Oberneukirchen (43) in der Schlussrunde noch vier Teams Meister werden können. Am Ende machte Vorderweißenbach mit einem 3:0-Sieg bei Peilstein das Rennen.

1. Klasse Ost: In Steyr wurde gestern Platz eins im direkten Duell vergeben: Das Heimteam Vorwärts Steyr/ATSV Juniors benötigte gegen Tabellenführer Haidershofen einen Sieg, um den Spitzenreiter noch abfangen zu können. Das gelang nicht: Ausgerechnet Ex-Steyr-Kicker Anes Mahmic machte in der 61. Minute den entscheidenden Treffer für die Gäste. Haidershofens Meistertrainer Reinhard Mayr wurde nach dem Titelstück nicht nur von seinen eigenen Kickern abgefeiert: Auch von seinem ehemaligen Team aus Garsten, das am Samstag in der Bezirksliga Ost ebenfalls Meister wurde, ließen ihn einige Kicker hochleben.

2. Klasse Mitte-West: 65 Zähler – mit Bruckmühl und Haag hat in der 2. Klasse Mitte-West das Topduo die gleiche Punkteanzahl. Aufgrund der direkten Duelle geht der Titel – trotz der klar schlechteren Tordifferenz – aber nach dem gestrigen 4:2 in Weibern an Bruckmühl.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger