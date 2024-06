Unterhaus: Ligen-Einteilung für die kommende Saison steht fest

Zusätzlich zu den acht OÖ-Teams in der Regionalliga Mitte nehmen in 25 Ligen insgesamt 356 Männer-Kampfmannschaften an der kommenden Meisterschaft teil.

Im Vergleich zum letzten Jahr wurde die 2. Klasse Mitteost aufgelöst, womit nun alle 2. Klassen nicht nur jeweils 14 Mannschaften umfassen, sondern außerdem die Durchführung des Reservebewerbs in jeder der 2. Klassen mit ausreichend Teams sichergestellt werden konnte. Zur Einteilung:

OÖ-Liga:

Download zum Artikel LT1 OÖ-Liga PDF-Datei vom 20.06.2024 (112,27 KB) PDF öffnen

Landesliga:

Download zum Artikel Landesligen PDF-Datei vom 20.06.2024 (120,03 KB) PDF öffnen

Bezirksliga:

Download zum Artikel Bezirksligen PDF-Datei vom 20.06.2024 (126,19 KB) PDF öffnen

1. Klasse:

Download zum Artikel 1. Klasse PDF-Datei vom 20.06.2024 (151,97 KB) PDF öffnen

2. Klasse:

Download zum Artikel 2. Klasse PDF-Datei vom 20.06.2024 (348,26 KB) PDF öffnen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper