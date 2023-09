Tröscher neuer Sportchef bei OÖ-Ligist Dietach: Regionalliga als Ziel?

Jürgen Tröscher ist zurück im Fußballgeschäft: Der ehemalige Sportchef von Vorwärts Steyr wird bei OÖ-Ligist Union Dietach neuer Klubmanager. Am Sonntag triff sein Neo-Klub im Derby auf ASK St. Valentin (11 Uhr) - will dabei die Tabellenführung in der höchsten Liga des Landes verteidigen. "Ich bin mit Dietach schon länger in Kontakt. Eigentlich wollte ich noch länger Pause machen, aber nach einem ersten Gespräch war ich Feuer und Flamme", erzählt Tröscher, für den das Engagement in Dietach ein echtes Heimspiel ist: Heimatgemeinde Hofkirchen ist nur wenige Kilometer entfernt. Nachsatz: "Warum etwas nicht machen, wenn ich mich gut dabei fühle?"

Welche Ziele er sich bei seiner neuen Aufgabe setzt? "Ich will neue Strukturen schaffen, vor allem im Nachwuchsbereich. Außerdem müssen wir den Klub breiter und professioneller aufstellen, damit der nächste Schritt bewältigbar ist. Noch sind wir ein zu kleiner Verein. " Womit er einen möglichen Aufstieg in die Regionalliga meint.

Tröscher will Dietach also auf jene Liga vorbereiten, in der sein Ex-Verein aktuell spielt. Den Abgang von der Vorwärts hat er rasch verdaut: "Mir liegt der Verein immer noch sehr am Herzen, aber es war auch eine Erleichterung. Am ersten Tag nach meinem Abgang ist mir ein richtiger Rucksack abgefallen."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

