OÖ-Liga: Micheldorf-Coach Zauner hört im Sommer auf

Zu den großen Überraschungen zählt der SV Grün-Weiß Micheldorf in der diesjährigen Saison der Fußball-OÖ-Liga: Nachdem die Kremstaler in den vergangenen Spielzeiten meist bis zum Schluss in den Abstiegskampf verwickelt waren, steht der Liga-Dino der höchsten Liga des Bundeslandes aktuell relativ sicher da.

Die Herbst-Runde beendete Micheldorf sogar auf dem fünften Platz. Ein Erfolg, der auch mit Trainer Hubert Zauner verbunden ist: Im September 2021 hatte der 32-Jährige die Grün-Weißen übernommen, führte den Verein zum Klassenerhalt und bestreitet mit seinem Team momentan eine sorgenfreie Saison.

Ab Sommer werden sich die Wege aber trennen. Der Micheldorf-Coach gab den Vereinsverantwortlichen am gestrigen Montag bekannt, dass er aus seinem eigentlich bis Sommer 2024 laufenden Vertrag aussteigen wird. „Ich brauche einen Tapetenwechsel“, bestätigt Zauner gegenüber den OÖN. Seine Abschiedstournee beginnt am Samstag, wenn er mit Micheldorf bei ASK St. Valentin gastiert.

