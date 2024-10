Neo-Oedt-Trainer Zellhofer: Debüt beim Ersten

"Wenn Franz Grad anruft und fragt, ob man aushelfen kann, dann sagt man nicht Nein", sagt Alexander Zellhofer. Der 30-Jährige springt nach dem Blitz-Abgang von Kurt Russ zum deutschen Frauen-Bundesligisten Potsdam als Trainer bei Fußball-Regionalligist Askö Oedt für die verbleibenden fünf Partien in der Herbstsaison ein – und startet heute gleich mit einem echten Gradmesser: Die Trauner gastieren auswärts bei Tabellenführer Leoben. "Wir wollen Punkte mitnehmen", sagt Zellhofer, der in den vergangenen Tagen viele bekannte Gesichter wiedergesehen hat: "Ich wohne nur fünf Minuten vom Sportplatz entfernt, habe hier im Nachwuchs und auch in der Kampfmannschaft gespielt."

Beim ersten Titel unter der Führung von Franz Grad in der 2. Klasse Mitte stand er 2013 als 18-Jähriger in sieben Spielen auf dem Platz. Elf Jahre später spielt der Klub in der Regionalliga – geht die Reise noch weiter nach oben? Neben Leoben, FC Hertha Wels, Weiz und Vorwärts Steyr war auch Oedt zuletzt beim Zulassungsworkshop für die 2. Liga dabei.

Spitzenspiel in der OÖ-Liga

Anders als in den vergangenen Spielzeiten ist auch der Aufstieg in die Regionalliga aus sportlicher Sicht für viele Klubs wieder begehrt: "Wenn man in einen Wettbewerb geht und diesen gewinnt, ist es die Konsequenz, dass man aufsteigt", sagt Mondsee-Trainer Thomas Plasser, dessen Team heute als Zweiter im Spitzenspiel der OÖ-Liga Tabellenführer Dietach empfängt. Mit einem Sieg könnte der Verfolger am Leader vorbeiziehen.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger