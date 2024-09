Gmunden: "Gallisches Dorf" im Unterhaus

Ein bisschen fühlte man sich in Gmunden an Asterix erinnert: Im gesamten oberösterreichischen Fußball-Unterhaus hieß es am vergangenen Samstag aufgrund des Regens: "Nichts geht mehr." Ganz Oberösterreich? Nein, ein von unbeugsamen Fußballern und Funktionären besetztes Dorf – in diesem Fall sogar eine Bezirkshauptstadt – hörte gemeinsam mit den Kollegen des Gastvereins SK Kammer nicht auf, dem Regen Widerstand zu leisten. Und so war das Spiel der 2. Klasse Süd zwischen den Gmunden Juniors und dem SK Kammer Ib – das mit einem 3:2-Sieg für die Gäste endete – das einzige Spiel am Samstag, das nicht abgesagt wurde.

Dazu muss man wissen, dass die Gmundner SEP-Arena, in der die Partie durchgeführt wurde, über einen Kunstrasenplatz verfügt. Der SV Gmunden und Gegner Kammer hatten sich gemeinsam kurzfristig entschieden, das Heimrecht zu drehen und die Partie in Gmunden zu spielen, anstatt auf Naturrasen in Kammer absagen zu müssen. Gmundens Obmann Günter Laska erklärt: "Wir stehen in einem sehr guten Einvernehmen mit dem SK Kammer. Beide Vereine haben gesagt, dass sie die Partie lieber spielen möchten, anstatt jetzt bereits mit der ersten Absage die Saison mit einem Nachholtermin automatisch zu verlängern." Und Markus Schneidhofer, einst Profi beim Vorwärts Steyr und Austria Lustenau, bestätigt: "Jedes Spiel, das gespielt ist, ist gespielt. Großes Lob an alle Spieler, die trotz der widrigen Bedingungen die Partie durchgezogen haben."

Sogar die Anstoßzeit wurde erst kurzfristig gespielt. "Wir hätten erst am Abend angepfiffen, wenn die Kampfmannschaft von Kammer in der Landesliga am Nachmittag spielen hätte können. Nach der Absage haben wir dann kurzfristig auf den Nachmittag umdisponiert." Schlussendlich hatten die Gäste das bessere Ende für sich – und gewannen mit 3:2.

Immerhin: Am Ende blieb das Match in Gmunden nicht die einzige Partie des Wochenendes. Am heutigen Sonntag waren vereinzelt weitere Spiele möglich.

Autor Harald Bartl