Gästetrainer kam mit Rad zum Auswärtsspiel

Das "OÖN-Spiel der Woche" zwischen Scharnstein und Eberstalzell (1:3) in der 1. Klasse Süd war ein Duell zweier Teams, deren Saisonstart nicht besser hätte verlaufen können. Während man im Almtal aus den ersten drei Runden das Punktemaximum holte, konnten die Eberstalzeller aus zwei Spielen sechs Punkte für sich verbuchen.

Der Siegeszug der Scharnsteiner fand gestern allerdings ein Ende. So musste man sich dem Lokalrivalen aus Eberstalzell mit 1:3 geschlagen geben. Patrick Michetschläger (8., 74.) und Marcel Majer (84.) trafen für die Gäste. Dominik Bammer (35.) gelang zwischenzeitlich der Ausgleich.

Ein Erfolg, der vor allem Eberstalzells Trainer Harald Aitzetmüller sehr freut: "Wir wollen um den Aufstieg mitspielen. Mit dem Sieg in Scharnstein sind wir diesem Ziel ein Stück nähergekommen." Für Aitzetmüller war das gestrige Auswärtsmatch ein Heimspiel. Der Gästecoach wohnt in Scharnstein und verbrachte dort viele Jahre als Spieler und Trainer. "Wenn man einen Kilometer mit dem Rad zum Auswärtsspiel kommt, dann ist das einfach etwas Besonderes. Man kennt sich untereinander aus vergangenen Tagen bestens", sagt Aitzetmüller. Nun gilt der Blick aber der Zukunft. Kommendes Wochenende spielen die Eberstalzeller zuhause gegen Bad Goisern. Aitzetmüller: "Wir wollen so weitermachen und erneut voll punkten." (top)