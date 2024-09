Diamant Linz muss im Hexenkessel bestehen

Diamant feiert den Aufstieg in die Champions-League-Hauptrunde.

"Wir haben wieder Geschichte geschrieben", jubelte Diamant-Linz-Obmann Agan Fejzic, nachdem sich sein Team zuletzt nach Siegen in der Vorrundengruppe F der Futsal-Champions-League gegen den zypriotischen Meister AEL Limassol (5:1), den griechischen Titelträger AEK Athen (3:1) und Schottlands Champion Aberdeen (9:0) für die Hauptrunde der Königsklasse qualifiziert hatte.

Dort wartet auf die Linzer jetzt ein echter Hexenkessel: Von 22. bis 27. Oktober geht es für die Diamant-Kicker nach Sizilien, wo der italienischer Meister Meta Catania C5 die Hauptrunde austrägt. Die weiteren Gegner: der litauische Champion Kauno Zalgiris und der luxemburgische Titelträger FC Differdange 03. "In Italien boomt aktuell der Futsal-Sport. Catania spielt teilweise vor 3000 bis 4000 Fans. Das wird sicher ein Erlebnis", freut sich Fejzic, der sich auch über die weiteren Teams bereits erkundigt hat: "Zalgiris hat den höchsten Koeffizienten in unserer Gruppe, ist gespickt mit einigen Brasilianern. Beim Team aus Luxemburg sind hingegen einige Portugiesen in den Reihen, die ebenfalls als ein starkes Futsal-Land bekannt sind."

"Wir sind Außenseiter"

Für sein Team soll die Reise nach Italien aber keineswegs ein Urlaubstrip sein: "Es ist schon ein Erfolg, dass wir so weit gekommen sind. Wir sind Außenseiter, rechnen uns aber durchaus Chancen aus, dass wir punkten können."

Ob es dann auch für den Aufstieg reicht, wird man sehen: Lediglich der Gruppensieger qualifiziert sich für die nächste Turnierphase, die Eliterunde.

