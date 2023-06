Der Traum der LASK Amateure vom Zweitliga-Aufstieg lebte 14 Minuten

Gabriel Zirngast (vorne) traf in Bad Gleichenberg zwei Mal für die LASK Amateure OÖ.

14 Minuten (exklusive Halbzeitpause) waren die LASK Amateure OÖ auf Kurs zweite Liga gesegelt, dann setzte sich aber doch der zwischenzeitlich 0:1 (41.) zurückgelegene DSV Leoben durch und schaffte als Regionalliga-Meister den Aufstieg (neben Stripfing und SW Bregenz). Die Obersteirer schlugen die WAC Amateure nach Toren von Sabljo (55.), Eskinja (85.) und Lema (91.) noch 3:1 (0:1), während für den LASK ein 7:3-(4:1)-Erfolg in Bad Gleichenberg zu wenig war. Leoben hätte verlieren müssen.

Die Schwarz-Weißen tobten sich in der letzten Runde noch einmal richtig aus. Sie hatten vollen Angriff versprochen und hielten Wort, auch wenn es am Ende nicht reichen sollte. Oberleitner (4.) und Siverio Toro (7., 13.) schossen eine frühe 3:0-Führung heraus. Nachdem Oberleitner (34.) auf 4:0 erhöht hatte, schlugen die Gastgeber zurück und verkürzten bis zur 62. Minute auf 3:4.

Doch die LASK Amateure zeigten sich davon unbeeindruckt und antworteten keine 60 Sekunden später mit dem dritten Volltreffer von Siverio Toro (63.). In der Folge schnürte Zirngast noch einen Doppelpack (73., 87.).

Drei Absteiger aus der Regionalliga

WSC/Hertha beendete die Saison auf Rang drei, Gurten nach einem 3:1 gegen Weiz auf Platz vier. Die Jungen Wikinger aus Ried (1:1 gegen St. Anna) wurden Sechste, Vöcklamarkt (1:0 in Allerheiligen) erreichte als Elfter das rettende Ufer.

Weil OÖ-Liga-Vizemeister SPG Wallern/St. Marienkirchen von seinem vom Landesverband angebotenen Aufstiegsrecht Gebrauch macht und in die dritte Liga klettert, müssen aus selbiger drei statt zwei Klubs absteigen. Betroffen sind Treibach, Kalsdorf und SAK Klagenfurt.

Schlüsselspiele für das Frauen-Team des LASK

Entscheidende Tage stehen auch für das Frauen-Team des LASK an. OÖ-Liga-Meister ohne Punktverlust, OÖ-Ladies-Cup-Sieger – so richtig feiern würden die Spielerinnen aber erst, wenn im zweiten Relegationsanlauf der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelingt.

Im Dreierturnier ist am Sonntag im voestalpine-Stadion in Pasching der Kärntner Titelträger Austria Klagenfurt der erste Gegner (18 Uhr). Eine Woche später sind die Athletikerinnen beim ebenso ungeschlagenen Steirer Meister GAK zu Gast (16 Uhr).

„Die Vorfreude ist groß, wir haben das ganze Jahr auf diese Spiele hingearbeitet“, sagte LASK-Mittelfeldregisseurin Simone Krammer.

