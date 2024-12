Das waren 2024 die meistgeklickten Geschichten aus dem Fußball-Unterhaus

Ein ereignisreiches Jahr im Fußball-Unterhaus neigt sich dem Ende zu. Das waren die meistgelesenen Geschichten und Themen auf nachrichten.at im Jahr 2024:

Platz 10: 32.000 Kilometer für ein OÖ-Liga-Spiel

Von Canberra nach Micheldorf: Beim Herbst-Heimspiel der Kremstaler in der OÖ-Liga gegen Ostermiething bekam der 19-jährige Marko Jadric besonderen Besuch – der dafür einmal fast um die ganze Welt gereist ist.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus 32.000 Kilometer für ein OÖ-Liga-Spiel MICHELDORF. Von Canberra nach Micheldorf: Beim Heimspiel gegen Ostermiething bekam der 19-jährige Marko Jadric besonderen Besuch – der dafür ... 32.000 Kilometer für ein OÖ-Liga-Spiel

Platz 9: Das Unterhaus trägt Trauerflor

Der Amateurkick wurde in diesem Jahr leider auch einige Male von traurigen Nachrichten eingeholt. Egal ob in Neukirchen/Walde oder Eggerding - das ganze Unterhaus nahm Anteil am Schicksal der betroffenen Klubs.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Fußball Unterhaus "Wir vermissen dich unendlich": Das Unterhaus trägt Trauerflor Neukirchen/Walde trauert um Lukas Moser, Union Eggerding um Markus Ortbauer. In der Regionalliga Mitte dachten alle an Weiz-Spieler Alex Steinlechner "Wir vermissen dich unendlich": Das Unterhaus trägt Trauerflor

Platz 8: Kefermarkt trat nach 37 Minuten ab

Kurioser Abbruch im Fußball-Unterhaus: Bereits nach 37 Minuten kam es beim Duell zwischen der SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau und Kefermarkt in der 2. Klasse Nordmitte zum Abbruch.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Fußball Unterhaus Kefermarkt trat nach 37 Minuten ab: Jetzt droht 0:3-Niederlage KALTENBERG. Bereits nach 37 Minuten kam es beim Duell zwischen der SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau und Kefermarkt zum Abbruch. Kefermarkt trat nach 37 Minuten ab: Jetzt droht 0:3-Niederlage

Platz 7: Millionentransfer von Luka Sucic: OÖ-Klub darf sich über Geldregen freuen

Mit Edelweiss Linz nascht auch ein OÖ-Ligist am Millionentransfer von Luka Sucic im Sommer von Salzburg zum spanischen Top-Klub Real Sociedad mit.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Fußball Unterhaus Millionentransfer von Luka Sucic: OÖ-Klub darf sich über Geldregen freuen LINZ. Mit Edelweiss Linz nascht auch ein OÖ-Ligist am Millionentransfer von Luka Sucic im Sommer von Salzburg zum spanischen Top-Klub Real ... Millionentransfer von Luka Sucic: OÖ-Klub darf sich über Geldregen freuen

Platz 6: Regionalliga: Drei Klubs müssen absteigen

Auch vor dem Finish der vergangenen Saison war die Frage wieder groß: Wieviele Teams müssen am Ende wirklich absteigen? Die OÖN haben stets versucht, die betroffenen Vereine auf dem Laufenden zu halten.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Fußball Unterhaus Regionalliga: Drei Klubs müssen absteigen DSV Leoben ohne Lizenz, Sturm II gerettet – damit reicht Platz 13 zum Klassenerhalt Regionalliga: Drei Klubs müssen absteigen

Platz 5: Kurios: Relegation im Unterhaus noch nicht komplett

Die Unterhaus-Saison 2023/2024 endete mit einer echten Kuriosität: Weil das Spiel von Gosau in der 1. Klasse Süd gegen St. Wolfgang am letzten Spieltag witterungsbedingt abgebrochen werden musste, standen nach dem Saison-Schlusspfiff vorerst noch nicht alle Relegationspartien fest.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Kurios: Relegation im Unterhaus noch nicht komplett GOSAU. Die Saison im Fußball-Unterhaus endet mit einer echten Kuriosität. Kurios: Relegation im Unterhaus noch nicht komplett

Platz 4: Ennser Fußballtalent (11) im Visier von Europas Top-Klubs

Diego Markovic zählt zu den größten Fußball-Talenten Österreichs. Bereits mit elf Jahren hat er sich in die Notizblöcke der internationalen Scouts gespielt. Die OÖN haben ihn im April daheim in Enns besucht.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Fußball Unterhaus Ennser Fußballtalent (11) im Visier von Europas Top-Klubs ENNS. Diego Markovic zählt zu den größten Fußball-Talenten Österreichs. Bereits mit elf Jahren hat er sich in die Notizblöcke der internationalen ... Ennser Fußballtalent (11) im Visier von Europas Top-Klubs

Platz 3: Zwischen Freud und Leid in der Unterhaus-Relegation

Mit der Relegation bekam das Fußball-Unterhaus erneut einen würdigen Abschluss der Saison 2023/2024: 17.278 Besucher strömten bei den 28 Hin- und Rückspielen auf die Sportplätze – einige Male sahen sie auch, wie sich der klassenniedrigere David gegen den Goliath durchgesetzt hat.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Zwischen Freud und Leid in der Unterhaus-Relegation LINZ. Mehr als 17.000 Besucher strömten in den vergangenen Tagen auf die Sportplätze. Zwischen Freud und Leid in der Unterhaus-Relegation

Platz 2: Oedt-Boss Grad: "Sinnlos und eine Liga ohne Zukunftsvision"

Franz Grad vertritt immer eine klare Meinung. Sein Interview im vergangenen August war die zweitmeistgelesene Geschichte aus dem Fußball-Unterhaus im Jahr 2024. Gegenüber den OÖN erklärte der Klub-Boss der Askö Oedt, warum er weiter kein Freund der Regionalliga ist.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Fußball Unterhaus Oedt-Boss Grad: "Sinnlos und eine Liga ohne Zukunftsvision" TRAUN. Im OÖN-Interview erklärt Oedt-Boss Franz Grad, warum sich seine Meinung zur Regionalliga nicht geändert hat. Oedt-Boss Grad: "Sinnlos und eine Liga ohne Zukunftsvision"

Platz 1: Spielabbruch: Schwere Verletzung überschattet das Derby SPG Wels gegen LASK Amateure

Nach fünf Minuten passierte beim Derby zwischen Wels und den LASK Amateuren in der 25. Runde der vergangenen Spielzeit das Unglück, das einen Notarzteinsatz erforderlich machte. Der betroffene LASK-Kicker, Alexander Michlmayr, konnte deshalb auch in der Herbst-Saison noch kein Spiel bestreiten.

Mehr zum Thema Fußball Unterhaus Spielabbruch: Schwere Verletzung überschattet das Derby SPG Wels gegen LASK Amateure Fußball-Regionalliga: Nach fünf Minuten passierte das Unglück, das einen Notarzteinsatz erforderlich machte Spielabbruch: Schwere Verletzung überschattet das Derby SPG Wels gegen LASK Amateure

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger