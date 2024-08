"Sinnlos und eine Liga ohne Zukunftsvision"

Oedt-Präsident Franz Grad (links) und Radovan Vujanovic: Zwischen 2019 und 2021 war das Duo ein eingespieltes Team beim Unterhausverein aus Traun – danach schloss sich der ehemalige Stürmer dem LASK an, ist mittlerweile zum Geschäftsführer Sport der Athletiker aufgestiegen. Wie lange er dieses Amt noch ausüben wird, ist fraglich. Eine Rückkehr zur Askö Oedt wäre für den 42-jährigen Serbenindes jederzeit möglich.

Die Askö Oedt kickt seit Sommer in der Regionalliga – im Derby gegen Hertha Wels (0:1) kassierten die Trauner die zweite Niederlage im vierten Spiel. Im OÖN-Interview erklärt Klub-Boss Franz Grad, warum er weiter kein Freund der Regionalliga ist und nimmt zu den Gerüchten um Trainer Kurt Russ und Ex-Sportchef Radovan Vujanovic Stellung.

OÖNachrichten: Vier Runden sind gespielt – hat sich die Askö Oedt in der Regionalliga bereits eingelebt?

Franz Grad: Die Askö Oedt war in der Vergangenheit in der OÖ-Liga ein Störfaktor, deshalb stören wir jetzt einfach die Vereine in der Regionalliga. Aber ich bleibe bei meiner Meinung: Es ist eine sinnlose Liga und für einen Verein wie Oedt ohne jegliche Zukunftsvision.

Warum?

Wir spielen mit, nur dass wir dabei sind. Nach oben geht aus infrastrukturellen Gründen sowieso nichts. Das betrifft aber nicht nur uns: Wenn ich in die Steiermark oder nach Kärnten blicke – da wird auf Plätzen gespielt, auf denen man vom einen Tor zum anderen den Ball werfen kann. Also was macht das für einen Sinn?

Von der Anreise hat sich für Ihren Verein im Vergleich zur OÖ-Liga aktuell noch nicht viel verändert: Die ersten vier Runden hatte man nur oberösterreichische Gegner. Steigert das nicht auch den Reiz der Regionalliga?

Dafür brauche ich aber nicht in die dritte Liga gehen, das kann ich in der OÖ-Liga auch. Ich würde es ja lustig finden, wenn heuer wieder alle Klubs den Klassenerhalt schaffen und in der kommenden Saison noch ein neunter Verein aus Oberösterreich dazukommt. Dann könnte man wirklich bald eine zweite OÖ-Liga spielen.

Zuletzt tauchten Gerüchte auf, Trainer Kurt Russ sei bereits nach der ersten Niederlage bei den Jungen Wikingern zur Diskussion gestanden.

Ich habe ihn nach dem Spiel zu mir geholt, ja. Ein Spiel in der Nachspielzeit gegen ein Amateurteam verlieren, das gibt es nicht. Er steht nicht zur Diskussion, soll sich auf seine Arbeit konzentrieren. Ich habe ihm nur gesagt: Nach oben geht sowieso nichts, aber nach unten sehr wohl …

Ex-Vienna-Coach Alexander Zellhofer war also nie Thema?

Alexander Zellhofer hat in Pasching im Nachwuchs sowie in Oedt bei den Amateuren gespielt. Wenn ich wollen würde, das Gespräch würde keine fünf Minuten dauern. Aber Alexander hat andere Ambitionen. Was soll der bei Oedt? Auch da sind wir wieder bei der fehlenden Vision für die Zukunft.

Und wie sieht es mit einer möglichen Rückkehr von Radovan Vujanovic aus?

Wenn, dann zur Spedition. Er wäre der ideale Mann für unsere Produktionsstätte in Belgrad. Ich habe ihm bei seinem Abgang zum LASK ein Versprechen gegeben, jederzeit zurückkommen zu können. Wenn er morgen bei der Türe hereingeht, kann er sofort anfangen, braucht nicht beim LASK in die Knie gehen. Dann würde ich ihm sagen: Ich hätte früher damit gerechnet. Aber ich glaube, sollte Herr Vujanovic einmal nicht mehr beim LASK sein, dann wird er wieder bei einem Profi-Verein unterkommen. Er hat ein unglaubliches Netzwerk, kann gut verhandeln. Eines ist für mich klar: Der LASK trägt seit Monaten nicht mehr die Handschrift von Herrn Vujanovic.

