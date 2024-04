Trainerwechsel bei Landesliga-Spitzenreiter

Mit 20 Punkten Vorsprung liegt der SV Gmunden nach dem 2:1 gegen St. Marienkirchen/Wallern 1b uneinholbar an der Tabellenspitze der Landesliga West – und vor der Rückkehr in die OÖ-Liga. Trotzdem wird es im Sommer beim Leader aus dem Salzkammergut zu einem Trainerwechsel kommen: Erfolgscoach Christoph Brummayer teilte den Vereinsverantwortlichen zuletzt mit, dass er in der kommenden Saison die tägliche Arbeit am Trainingsplatz nicht mehr im gewohnten Ausmaß verrichten könne.

Der 45-Jährige bleibt dem Klub aber in anderer Position erhalten, wird Sportchef Norbert Leitner, der aus privaten Gründen im Sommer aufhört, ersetzen.

Der neue Trainer steht bereits fest: Markus Waldl wird Gmunden kommende Saison wohl in der OÖ-Liga aufstellen. Brummayer und Waldl kennen sich bestens: Beide haben bereits bei den Regionalligisten Stadl-Paura und WSC/Hertha zusammengearbeitet.

Gradascevic flog raus

Einen Trainerwechsel vollzog auch West-Schlusslicht St. Marienkirchen: Im Kampf um den Klassenerhalt trennte sich der Klub von Trainer Josef Iglseder. Beim 1:2 bei Tabellenführer Gmunden stand Neo-Sportchef Stefan Unterberger interimistisch in der Coaching-Zone.

Ebenfalls reagiert hat das 1b-Team der Askö Oedt in der Landesliga Ost: Bereits beim 1:1 gegen den SC Marchtrenk saß Sportchef Gerald Baumgartner interimistisch auf der Bank der Trauner. „Ich bin schon auf der Suche nach einem neuen Trainer, es gibt viele Interessenten“, sagt Baumgartner. Gradascevic hatte das Team erst im Winter übernommen, aber in den ersten fünf Frühjahrsrunden lediglich fünf Punkte geholt. Zu wenig für die Ambitionen des Klubs.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

