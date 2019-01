Vor OÖ-Hallencup: Wallern bekennt sich zu möglichem Regionalliga-Aufstieg

TRAUN. Ab Freitag spielen die 16 OÖ-Ligisten um den Titel beim Kick auf dem Parkettboden

Wallern (li.) ist bereits am Freitag im Einsatz, Lokal-Rivale Grieskirchen steigt am Samstag in das Turnier ein. Bild: Foto Lui

Wer krönt sich zum neuen Hallenkaiser? Von Freitag bis Sonntag kämpfen die 16 Teams der Fußball-Oberösterreich-Liga bei der neunten Auflage des OÖ Auto Günther Hallencups um Preisgeld in der Höhe von mehr als 20.000 Euro.

Bereits vor dem fußballerischen Startschuss in das neue Jahr gab es vom amtierenden Herbstmeister Wallern eine echte Kampfansage. "Wenn wir am Ende dieser Saison Meister werden, dann werden wir auch in die Regionalliga aufsteigen", sagt Wallern-Sportchef Albert Huspek. Während sich die anderen Top-Teams gegen einen Aufstieg sträuben, gaben die Trattnachtaler gleich vor dem Frühjahrsstart ein klares Bekenntnis ab. Und auch auf dem Hallenboden will das Babler-Team eine gute Figur abgeben, es tritt mit der stärksten Mannschaft an.

Genauso wie der dreifache Hallenchampion Donau Linz. Die Kleinmünchner bauen am Wochenende auf zwei echte Hallenspezialisten: Mit Edwin Skrgic und Adilaid Dizdarevic hat die Gschnaidtner-Elf sogar zwei österreichische Futsal-Nationalspieler Österreichs in den Reihen. "In diesem Jahr bestreiten sie sogar einmal ein Freundschaftsspiel gegen die Futsal-Nationalelf von Deutschland", sagt Donau-Sportchef Kurt Baumgartner, von dessen Team auch regelmäßig Spieler beim Linzer Futsal-Bundesligisten Diamant Linz mitkicken.

Von der Favoritenrolle nichts wissen will Oedt. "Wir sehen uns nicht als der große Favorit", sagt Oedt-Sportchef Stefan Reiter. Mit Mario Reiter, Manuel Schmidl und Radovan Vujanovic werden einige Top-Spieler fehlen.

So läuft der neunte Hallencup

Die ersten vier Teams jeder Vorrundengruppe steigen in die Zwischenrunde auf (Sonntag, ab 14 Uhr). Die Top Zwei der Zwischenrundengruppen A und B qualifizieren sich für die Finalphase (Sonntag ab 17.15 Uhr). Abgerundet wird das Programm mit einem Promi-Spiel zwischen OÖ-Legenden wie Herwig Drechsel und Christian Mayrleb und einer Auswahl von Sponsorenvertretern und Journalisten.

Auto-Günther-Hallencup 2019

Gruppe A Freitag, ab 16 Uhr

SV Zaunergroup Wallern

A. Donau Linz

SpG Weißkirchen/Allhaming

U. Edelweiß Linz

U. TTI St. Florian

SU mind.capital St. Martin/M.

SV Gmundner Milch

SC Milsy Marchtrenk

Gruppe B Samstag, ab 14 Uhr

A. Oedt

Junge Wikinger Ried

ASK Case IH Steyr St. Valentin

SpG Algenmax Pregarten

DSG U. Habau Perg

SV Pöttinger Grieskirchen

SV Zebau Bad Ischl

SV Grün-Weiß Micheldorf

Zwischenrunde

Zwei Gruppen mit den ersten vier der beiden Vorrundengruppen

Sonntag, ab 14 Uhr

Finalphase

Halbfinale, Finale

Sonntag, ab 17.15 Uhr

Die bisherigen Sieger

2011: SV Traun

2012: SV Grieskirchen

2013: A. Donau Linz

2014: A. Donau Linz

2015: ATSV Stadl-Paura

2016: A. Donau Linz

2017: SV Wallern

2018: U. Edelweiß Linz



