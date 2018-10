Regionalliga Zwei Serien beendet

WELS. Nach fünf Spielen ohne Sieg konnte Stadl-Paura in der Regionalliga endlich wieder voll anschreiben.

Der Spanier Toro erzielte gegen Bad Gleichenberg in der 49. Minute per Elfmeter das Goldtor. "Jetzt schlagen wir auch den GAK", strotzt Stadl-Paura-Trainer Markus Waldl vor dem Spitzenspiel am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) gegen die Steirer vor Selbstvertrauen. Eine lange Durststrecke konnte auch der FC Wels beenden: Seit dem Derbysieg gegen WSC/Hertha im August konnte der Klub aus der Messestadt kein Drittliga-Spiel gewinnen. Am Freitag gab es nach acht Spielen ohne Sieg ein 2:0 gegen Völkermarkt.

