2. Liga: Wo spielt der FC Juniors OÖ im Herbst?

Es sind entscheidende Wochen für den FC Juniors OÖ: Drei Mannschaften muss der aktuell Letzte der 2. Fußball-Liga überholen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Der gestrige Auftakt ging beim 1:3 (0:1) gegen die Amateure des SK Rapid daneben. Positiv war das Liga-Comeback von LASK-Torhüter Tobias Lawal nach langer Verletzungspause. Aber auch er konnte die Niederlage gegen die effizienteren Wiener nicht verhindern.

Offen ist nicht nur, in welcher Liga der Tabellenletzte nächste Saison spielen wird. Auch die Heimstätte ist offen. Im Waldstadion darf der FC Juniors OÖ ab Sommer nicht mehr spielen. Eigentlich wäre der Zweitligist gemeinsam mit dem LASK im Sommer in die neue Arena auf der Gugl eingezogen. Das neue Stadion ist aber erst Anfang 2023 fertig. Während der LASK vom Paschinger Gemeinderat eine Nachspielzeit für den Herbst 2022 bekam (die OÖN berichteten), gibt es für den FC Juniors OÖ keine Verlängerung. Bleibt der Klub in der 2. Liga, ist man für den Herbst auf Herbergssuche. Alternativen wären Wels oder auch die Verbandsanlage, auf der auch Blau-Weiß Linz seine Spiele austrägt, die aber vom LASK verwaltet wird. Steigt der FC Juniors OÖ ab, könnte es in Pasching weitergehen. Als Regionalligist wäre man wieder ein Amateurklub. Das Verbot gilt nur für Profiklubs.

Flutlichtausfall vor OÖ-Derby

Zum Wettlauf gegen die Zeit wurde das gestrige OÖ-Derby zwischen Blau-Weiß Linz und Vorwärts Steyr. Weil der Strom ausgefallen war, und es deshalb kein Flutlicht gab, musste der Anpfiff verschoben werden. Bei Druckbeginn dieser Ausgabe stand noch nicht fest, ob die Partie überhaupt angepfiffen werden kann.