2:2 machte Titelkampf noch spannender

Nach dem 2:2 im "OÖN-Spiel der Woche" zwischen Tabellenführer Hörsching und Verfolger Union Leonding spitzt sich der Titelkampf in der 1. Klasse Mitte zu.

Sowohl Hörsching als auch Leonding liegen mit 52 Punkten voran. Lediglich die um sechs Treffer bessere Tordifferenz spricht aktuell für das Team von Trainer Gerald Trummer.

"Mit dem Punkt können wir gut leben, denn wir haben es weiterhin selbst in unserer Hand", freute sich der Hörsching-Coach. Dessen Team den 0:1-Rückstand von Ümit Nuredini (52.) binnen zwölf Minuten durch Treffer von Fatlum Emruli (58.) und Daniel Kovarik (64.) in eine 2:1-Führung drehte. Leondings Hasan Yanal traf in der 70. Minute per Elfmeter aber wiederum zum Ausgleich. "Wir wollten auf keinen Fall verlieren, das haben wir geschafft", war auch Leonding-Coach Almir Orascanin mit dem Punktgewinn im Schlagerspiel zufrieden. Sieger der Runde war dank des 2:2-Remis der beiden Aufstiegsrivalen aber eine ganz andere Mannschaft: Der Dritte Pucking ist nach dem 7:4 gegen Eferding/Fraham ebenfalls nur mehr einen Punkt vom Top-Duo entfernt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Hörsching Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at