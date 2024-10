SV Ried und Schalke 04: Kooperation bestätigt

Jetzt ist die Kooperation der SV Guntamatic Ried mit dem deutschen Traditionsklub Schalke 04 auch offiziell. Wie bereits am Dienstag in den OÖN berichtet, spielen die beiden Klubs künftig den Doppelpass, der keine großen Verpflichtungen beinhaltet. Die beiden Klubs arbeiten vor allem auf Scoutingebene zusammen.

"Wir können auf das Netzwerk des neuen Schalke-Kaderplaners Ben Manga zurückgreifen, der in insgesamt 15 Ländern Mitarbeiter hat. Außerdem hilft der Name Schalke auch, um Spieler vom richtigen Zwischenschritt Ried zu überzeugen, die unter normalen Umständen nicht in unserer Reichweite wären", bestätigte Rieds Sportchef Wolfgang Fiala den OÖN. Wie erfolgreich solche Kooperationen sind, lässt sich erst in der täglichen Arbeit evaluieren. Schalke kooperiert auch mit dem Schweizer Klub Aarau und dem niederländischen Klub Venlo. Ob und welche Spieler ein Klub wie Ried bekommt, hängt oft auch davon ab, ob man sich am Gehalt eines Spielers nur beteiligt, es voll übernimmt oder ob der Stammverein dank Aussicht auf Spielpraxis alles bezahlt.

Dass sie gut funktionieren können, beweist mit der Admira Rieds wohl stärkster Konkurrent im Titelkampf. Von Partnerklub Celtic Glasgow erhielt man mit Matthew Anderson einen absoluten Leistungsträger. Auf ein Investoren-Modell, wie es Zweitligist SKN St. Pölten betreibt, verzichtet man im Innviertel. Die Unabhängigkeit bleibt voll gewährleistet.

