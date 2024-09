Nach erster Niederlage machte Senft seinem Ärger Luft

Es war ein gebrauchter Tag für die SV Guntamatic Ried: Mit der 2:3-Niederlage gegen das Amateurteam von Rapid verloren die Innviertler am Freitag ihr erstes Spiel in dieser Saison. Ried-Trainer Maximilian Senft machte nach dem Schlusspfiff seinem Ärger Luft: "Die ersten zwei Gegentore ärgern mich sehr, in unserer Idee wollen wir beide wegverteidigen, waren aber nicht konsequent genug. Dementsprechend sauer war ich mit der ersten Halbzeit."

In der zweiten Hälfte habe sein Team ein anderes Gesicht gezeigt – dafür erhitzten aber Schiedsrichter-Entscheidungen das Gemüt des 35-jährigen Ried-Trainers: "Am Ende wurde mindestens ein reguläres Tor, wenn nicht sogar zwei, aberkannt. Wir müssen das so hinnehmen." Trotzdem weiß er, wo die Wikinger den Hebel ansetzen müssen: "In der Offensive sind genug Chancen da, aber in den ersten fünf Spielen sind wir vor allem defensiv souveräner aufgetreten als in den jüngsten drei Partien."

