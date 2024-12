Rieder Herbst mit kleinem Schönheitsfehler

Eines ist bereits vor dem heutigen Herbst-Abschluss der SV Guntamatic Ried in der 2. Fußball-Liga daheim gegen Stripfing (18 Uhr, Innviertel Arena) klar: Selbst bei einem Sieg und einem Umfaller von Tabellenführer Admira auswärts in Kapfenberg gehen die Innviertler als Zweiter in die Winterpause – der einzige kleine "Schönheitsfehler" der Herbstsaison, wie Ried-Präsident Thomas Gahleitner im OÖN-Interview verrät.