SV Ried schreibt den Titel ab: "Der GAK wird das heimspielen"

Auch zwei Tage nach der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen Tabellenführer GAK ist der Ärger bei den Akteuren der SV Guntamatic Ried noch nicht richtig verflogen. "Wir sind natürlich verärgert, wollen uns aber auch nicht in die Opferrolle drängen lassen", sagt Ried-Trainer Maximilian Senft - und meinte damit vor allem einige fragwürdige Schiedsrichterentscheidung. "Es war ein Spiel mit zwei Wahrheiten. Die erste Wahrheit ist, dass wir in der ersten Halbzeit den GAK an die Wand spielen und es dann zu einer Situation kommt, wo der Schiedsrichter die Gelbe Karte draußen hat - und sie uns in der Halbzeit im Kabinengang sagen: 'Sorry für das Blackout, wir haben nicht mehr gewusst, welcher Spieler das Foul begangen hat.'"

Besagte Szene passierte in Minute 42, der bereits mit Gelb verwarnte Yannick Oberleitner leistete sich ein zweites Gelb-würdiges Foul - aber die Unparteiischen waren sich unsicher, welcher Spieler das Foul begangen hatte. Schiedsrichter Altmanns bereits gezückte Karte wanderte wieder in die Hosentasche, der GAK konnte mit elf Mann weiterspielen. "Solche Entscheidungen nehmen natürlich einen riesigen Einfluss auf das Spiel - gerade, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die auf Augenhöhe sind", ärgerte sich Senft nicht zu Unrecht.

Bereits zuvor war ein Treffer von Wilfried Eza wegen Abseits aberkannt worden, zudem wurde ein vermeintlicher Elfmeter gegen Oliver Steurer nicht gepfiffen. Auch daraus müssen die Wikinger lernen, wie Coach Senft sagt: "Es waren Fehlentscheidungen dabei, aber wir wollen eine so gute Mannschaft sein, dass uns solche Fehlentscheidungen nicht so aus dem Konzept bringen. Wir haben uns dadurch das Momentum nehmen lassen. Wenn wir eine Champions-Mannschaft sein wollen, müssen wir solche engen Partien trotzdem auf unsere Seite ziehen."

Das ist erneut nicht gelungen: Gegen die aktuellen Top-Sechs-Klubs der zweithöchsten Spielklasse gelang in acht Aufeinandertreffen nur ein Sieg.

Ried hakt den Titel ab

Nach der Niederlage gegen den steirischen Leader wuchs der Rückstand für die Wikinger auf 16 Punkte an - bei neun verbleibenden Runden kaum aufholbar. "So stabil wie der GAK auftritt, glaube ich nicht, dass sie noch Punkte liegenlassen werden. Sie werden das souverän heimspielen", sagt Ried-Trainer Senft.

Die Rotjacken müssen auch ein Vorbild für Ried in der kommenden Saison sein - wie Ried-Goalie Andreas Leitner verrät: "Es war unfassbar bitter und nicht verdient. Der GAK hat einfach das Tor gemacht, so wie schon oft in der Saison, wo sie ihre Spiele 1:0 gewinnen. Wenn man so die Saison bestreitet, geht man rauf und wird Meister. Wie sie hier in Ried gewonnen haben, wissen sie aber selbst nicht."

In den direkten Duellen muss sein Team zulegen: "Wir müssen reifer werden. Es ist bitter, wenn man sieht, wie wir in der ersten Stunde den Tabellenführer bespielt haben und dann mit leeren Händen dastehen. Der GAK hatte in dieser Phase überhaupt keine Ahnung, was auf dem Platz passiert. Wir müssen jetzt trotzdem jedes Spiel mit 100 Prozent bestreiten, haben keine Zeit zu verschenken."

