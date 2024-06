Sane soll bei der SV Ried eine Aufstiegshilfe werden

Saliou Sane soll der nächste Rieder Tempomacher im Titelrennen der kommenden Saison werden: Nach Mittelfeldspieler Martin Rasner (Admira) und Torhüter Felix Wimmer (Gurten) verpflichteten die Innviertler den 1,86 Meter großen Mittelstürmer.

Der 31-jährige Deutsche kommt als Meister nach Ried: 20 Tore erzielte er in 34 Spielen der Bayern-Liga für Würzburg. Zum Aufstieg in die 3. Liga reichte das aber nicht: In den Relegationsduellen setzte sich die zweite Mannschaft des Zweitligisten Hannover durch.

In Ried soll Sane im torgefährlichsten Angriff der Vorsaison noch mehr Wucht in Spiel bringen. "Ein Stürmer mit dem Profil von Sali fehlte uns", erklärte Sportvorstand Wolfgang Fiala. "Wir sind sehr froh, so einen erfahrenen und torgefährlichen Neuner für uns gewonnen zu haben. Sali wird uns mit seiner physischen Spielweise und seinem Torriecher offensiv noch variabler machen." Sane nimmt Vorfreude mit. "Es ist in Ried alles gegeben, um einen super Fußball zu spielen."

