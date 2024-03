SV Ried: In zwei Wochen zum Debüt

Nach dem 5:0-Heimsieg der SV Guntamatic Ried in der 2. Fußball-Liga gegen Stripfing strahlte vor allem Benjamin Sammer um die Wette: Wegen des frühen verletzungsbedingten Austauschs von Lumor Agbenyenu feierte der 18-Jährige sein Zweitliga-Debüt, er kam in der 29. Minute für die Wikinger auf den Platz.

Unverhofft kommt oft: So war es auch beim Rieder Akademiespieler, der erst vor zwei Wochen in den Trainingskader der Kampfmannschaft aufgestiegen ist. Durch die Ausfälle von Nikki Havenaar, Nico Wiesinger, Marcel Ziegl und Matthias Gragger war auf der Innenverteidiger-Position Not am Mann – Ried-Trainer Max Senft zog den Bergheimer, der 2021 von Salzburg in die Rieder Akademie gewechselt war, zu den Profis hoch. Von dessen starkem Blitzdebüt war Ried-Kapitän Andreas Leitner nicht überrascht: "Weil wir schon im Training gesehen haben, was er draufhat."

Sportchef Wolfgang Fiala geht ins Detail: "Benjamin ist ein bodenständiger Typ, der außerhalb des Platzes sehr ruhig ist, auf dem Rasen aber sehr mutig agiert. Außerdem ist er ein Typ, der im Spiel noch einmal zulegen kann."

Weiter zulegen wollen die Innviertler auch nach dem ersten Frühjahrssieg: Am Freitag will man mit dem nächsten Dreier in Leoben die Steirer überholen. Möglicherweise auch mit Philipp Pomer oder Nikki Havenaar: Eine Kader-Rückkehr des Duos ist möglich.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport