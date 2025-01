Gragger wechselt zu Liga-Rivale

Der 23-Jährige wechselt von der SV Ried ins Mostviertel zu Zweitliga-Rivale SKU Amstetten. Gragger unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende 2025/26.

Bei den Wikinger schaffte er 2020 den Sprung in die Kampfmannschaft und absolvierte insgesamt 32 Pflichtspiele (29x Bundesliga, 2x ÖFB Cup). In der laufenden Saison war der Defensivspieler ausschließlich für die Jungen Wikinger in der Regionalliga Mitte unterwegs, in vierzehn Spielen gelangen ihm zwei Treffer.

„Matthias Gragger ist ein äußerst vielseitiger Defensivspieler, der alle Positionen in der Dreier-Kette aber auch auf den Außenpositionen abdecken kann und uns somit mehr Möglichkeiten gibt. Ich verfolge ihn bereits seit einigen Jahren, als er als 19-Jähriger zu seinen ersten Einsätzen in der 1. Liga kam, wo seine Qualität sofort sichtbar war“, so Amstetten-Sportdirektor Thomas Gebauer. „Matthias wird unseren Kader mit seiner sportlichen, aber vor allem auch menschlichen Qualität zweifellos bereichern und ich freue mich sehr, dass er sich für den SKU Ertl Glas Amstetten entschieden hat!“

„Der Verein ist mir sehr sympathisch. Die Werte, die der SKU verkörpert, passen gut zu mir“, so Matthias Gragger selbst zu seiner Verpflichtung. „Ich habe hier eine super Möglichkeit meine Stärken einzubringen. Ich freue mich gemeinsam mit der Mannschaft zu wachsen und viele Siege zu feiern.“

