Fix: Beganovic folgt Malic von Ried zu Sturm Graz

Belmin Beganovic macht einen Karrieresprung: Der 19-Jährige unterschrieb einen Vierjahresvertrag beim Meister. „Wenn sich die Chance gibt, zu einem der besten Vereine Österreichs zu wechseln, muss man nicht lange überlegen“, sagte Beganovic.

Die OÖN hatten schon Anfang Juli vom konkreten Interesse der Grazer am Flügelspieler berichtet. Er folgt Arjan Malic, der zuvor von Ried zum Champions-League-Teilnehmer gewechselt war. Beim slowenischebn U19-Teamspieler zog Sturm die im Ried-Vertrag verankerte Ausstiegsklausel. Malic schwitzte mit den Profis in der Vorbereitung und war bisher bei der zweiten Mannschaft in der 2. Liga am Ball.

Bei Beganovic gab es keine Klausel. Die Vereine mussten sich auf eine Ablöse einigen. „Mit der Ablöse werden wir Ersatz holen, aber auch weitere Akademiespieler mit Perspektivverträgen ausstatten“, sagte Rieds Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala.

