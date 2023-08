Erleichterung: Ried feiert nach 308 Tagen endlich wieder einen Heimsieg

Die Rieder begannen am Freitagabend in der vierten Runde der Zweiten Liga im Vergleich zur 1:0 Auswärtsniederlage gegen Stripfing mit fünf neuen in der Startformation. David Bumberger, David Ungar und Marc-Andre Schmerböck gaben ihr Startelf-Debüt für die Wikinger. Philip Pomer (nach einer Verletzung) undJonas Mayer kehrten in die Startelf zurück. Bei Leoben stellte Trainer Carsten Jancker die Ex-Rieder Josef Weberbauer und Julian Turi auf. Der deutsche Neuzugang Oliver Steurer nahm vorerst auf der Bank platz. In den Zuschauerreihen befanden sich unter anderem mit Michael Angerschmid, Thomas Gebauer und Ewald Brenner mehrere ruhmreiche Ex-Spieler.

In einer zähen Anfangsphase bei hochsommerlichen Temperaturen konnten die Rieder mehr Ballbesitz vorweisen ohne richtig gefährlich zu werden. Die erste Chance hatten jedoch die Leobner, die nach einem Freistoß in der 20. Spielminute zu einem gefährlichen Kopfball durch Matija Horvath kamen. Die vielen langen Bälle der Rieder Dreierkette konnte von der Defensive des Gästeteams anschließend problemlos abgelaufen werden. Nach 28 Minuten konnten die Rieder allerdings nach einem Solo von Philip Pomer erstmals einen gefährlichen Schuss von Marinsek auf das Gehäuse von Gästekeeper Zan Pelko zimmern.

Ein Schuss von Julian Turi kurz nach der Trinkpause stellte Ried-Torhüter Andreas Leitner kein Problem dar. In der 34. Spielminute war es soweit. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld konnte Ried-Stürmer Mark Grosse nach Vorlage von Marc Andre Schmerböck den Ball mustergültig im linken Kreuzeck unterbringen. Anschließend waren die Innviertler viel wacher und eine Flanke von Wohlmuth verpasste der Torschütze nur um Zentimeter. Kurz vor der Pause legte der gut aufspielende David Ungar nach eigener Balleroberung den Ball auf Nik Marinsek ab. Der fand in Gäste-Torhüter Zan Pelko seinen Meister. Und so schickte Schiedsrichter Markus Hameter die Mannschaften vor rund 2600 Fans in der Innviertel-Arena in die Kabinen.

17-Jähriger traf zum 2:0

Trotz der 1:0 nahm Ried-Trainer Maximilian Senft zwei Wechsel in der Halbzeit Pause vor. Torschütze Mark Grosse musste angeschlagen vom Feld. Für den Vorlagengeber Schmerböck kam Youngster Fabian Rossdorfer. Die Rieder starteten gut in die zweite Halbzeit. Ein Schuss von Fabian Wohlmuth verpasste 20 Sekunden nach Wiederbeginn knapp das Tor. Auf der anderen Seite wurden die Leobener etwas aus dem nichts über Matija Horvat gefährlich. Der Abschluss konnte allerdings von Andreas Leitner an die Stange gelenkt werden. Nach einer Balleroberung des Starken Fabian Wohlmuth hielt der Keeper zunächst. Den Querpass auf Fabian Rossdorfer konnte er jedoch nicht mehr verhindern und so konnte der erst 17-Jährige Eigenbauspieler in das leere Tor einschieben. Endlich wieder einmal konnten die Ried-Fans über einen Sieg jubeln Bild: GEPA pictures/ Christian Moser Um 19:26 Uhr war es dann schließlich soweit. Die Westtribüne forderte das restliche Stadion mit steht auf wenn ihr Rieder seid den Schulterschluss zur Mannschaft wiederherzustellen. In der 60. Minute gab Michael Martin nach seiner langwierigen Knochenentzündung sein Comeback. Er kam für den 19-Jährigen Jonas Mayer. In der 68. Minute war die Zeit für Neuzugang Oliver Steurer gekommen. Der aus Oldenburg gekommene Innenverteidiger kam Philip Pomer in die Partei.

In der Schlussphase verwalteten die Rieder die Führung - ganz anders als gegen Admira Wacker, als mein ein 2:0 noch hergab - souverän. In den letzten Spielminuten wurde die Mannschaft den Fans mit lautstarkem Applaus gefeiert - ein zuletzt viel zu seltenes Bild in der Innviertel-Arena.

Video: Endlich konnte die Mannschaft wieder einmal mit den Fans feiern

Am kommenden Freitag gastiert die SV Ried um 18.10 Uhr beim FC Lieferung.

Gute Gespräche

In Sachen Stürmer dürften laut OÖN-Informationen die Verhandlungen mit dem Wunschkandidaten Wilfried Eza vielversprechend verlaufen. "Ich freue mich extrem für alle, vor allem auch für mein Trainerteam für die fokussierte Arbeit", sagte Ried-Trainer Maximilian Senft nach dem Sieg.

Video: Interview mit Ried-Trainer Maximilian Senft

