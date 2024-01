Bis 2026: Nächster Youngster verlängert bei der SV Ried

Die OÖN hatten bereits vor Tagen über die bevorstehende Vertragsverlängerung berichtet, jetzt ist es fix: Der 19-jährige Mittelfeldspieler Jonas Mayer, der so wie Arjan Malic in der Rieder Fußball-Akademie ausgebildet wurde, bleibt bis 2026 im Innviertel.

"Jonas Mayer ist ein weiterer Akademie-Spieler, der im vergangenen halben Jahr bei den Profis auf sich aufmerksam gemacht hat. Wir sind froh, dass auch Jonas seine Zukunft in Ried sieht und sind uns sicher, dass er bei uns eine sehr gute Entwicklung nehmen wird", betont SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala.

"Mein Ziel bei der SV Guntamatic Ried ist es, mich in die Mannschaft zu spielen und so viele Spielminuten wie möglich zu sammeln. Und ich will der Mannschaft bestmöglich helfen, dass wir unser großes Ziel, den Aufstieg in die Bundesliga schaffen", sagt Jonas Mayer. Im Herbst kam der Salzburger auf 15 Pflichtspieleinsätze - 13 davon beim Profi-Team.

Linksverteidiger wird konkreter

Nach Mayer könnte demnächst ein weiterer Vollzug gemeldet werden: Die Wikinger befinden sich in Gesprächen mit einem Mann für die linke defensive Außenbahn, wie Sportchef Wolfgang Fiala verrät: "Es wird konkreter. Ich hoffe, dass wir in den kommenden Tagen etwas verkünden können."

Auch auf der Abgangsseite könnte sich noch etwas tun: Nikola Stosic und Marc Schmerböck sind wie berichtet nicht mit dem Rieder Profi-Team in das Trainingslager nach Catez gereist, weil sie in den Planungen der Innviertler keine Rolle mehr spielen. Letzterer befindet sich aktuell auch auf einem Probetraining im Süden: Beim spanischen Drittligisten Gimnàstic de Tarragona.

Video: SV-Ried-Sportchef Wolfgang Fiala im Interview:

