Arase: Wiener Derby statt im Dress der SV Ried

Bei Austria Lustenau, neben der SV Guntamatic Ried als großer Titelfavorit in die Saison gestartet, wackelt Gernot Plassnegger nach dem 1:2 gegen den Floridsdorfer AC gewaltig. Die Lustenauer liegen bereits sieben Punkte hinter Austria Klagenfurt und drei hinter der SV Ried auf Platz 13. Kooperationsspieler Kelvin Arase, den Rapid vergangene Woche aus Ried zurückbeordert hatte, dürfte wohl nicht so schnell ins Innviertel zurückkommen. Gestern wurde der Offensivmann beim Wiener Derby gegen die Austria 20 Minuten vor Schluss eingewechselt. Die endgültige Entscheidung, ob die Innviertler Innenverteidiger Kennedy Boateng noch abgeben, wird zum Wettlauf gegen die Zeit am heutigen letzten Transfertag. Während es bei den Innviertlern also nur noch darum geht, ob man den Spieler mit den konstantesten Leistungen verliert, rüstet Tabellenführer Austria Klagenfurt weiter auf. Innenverteidiger Thomas Blomeyer kommt vom MSV Duisburg, mit Julian van Haacke (vom deutschen Zweitligisten Darmstadt) soll auch noch ein Spielmacher geholt werden.

Vorwärts Steyr auf Platz drei

Roman Alin bleibt der Mann der Stunde beim SK Vorwärts Steyr. Wie schon vergangene Woche traf er auch diesmal beim 3:2 gegen Dornbirn doppelt. Damit liegt die Wahlmüller-Elf bereits auf dem dritten Tabellenplatz. Am Transfermarkt wird sich nichts mehr tun. Beim FC Blau-Weiß wird es nach dem 1:0-Sieg über Wacker Innsbruck maximal einen Abgang geben. Milos Dzinic soll an Zweitligist Kapfenberg verliehen werden.

Doppelt bitter war das 1:2 der Juniors OÖ in letzter Sekunde beim GAK: Mittelfeldspieler Christopher Cvetko fällt mit einem Jochbeinbruch mehrere Wochen aus.