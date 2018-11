Interimstrainer Miron Muslic: "Mannschaft macht fokussierten Eindruck" Bild: GEPA pictures Sport Fußball Die SV Ried steht in Pasching unter Druck: "Für uns zählt nur ein Sieg" RIED/PASCHING. Um im Aufstiegsrennen den Anschluss nicht völlig zu verlieren, muss am Sonntag ein Sieg her. Von Thomas Streif, 22. November 2018 - 19:41 Uhr

"Für uns zählen nur drei Punkte, diese werden wir am Sonntag auch holen", sagt SV-Ried-Spieler Lukas Grgic vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (10.30 Uhr, Pasching) gegen den FC Juniors Oberösterreich. Sollten die Innviertler im Frühjahr noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen wollen, ist ein voller Erfolg gegen den Tabellenelften Pflicht. Der Rückstand auf Tabellenführer Wattens beträgt sechs Punkte. Die Tiroler haben in der letzten Herbstrunde den Tabellenletzten Horn zu Gast, alles andere als ein Erfolg von Wattens wäre eine große Überraschung.

Interimstrainer Miron Muslic feiert in Pasching sein Debüt auf der Trainerbank der SV Ried. Es wird (vorläufig) bei dieser einen Begegnung bleiben, der Vorstand des Tabellendritten hofft in den nächsten Tagen den neuen Trainer bekanntgeben zu können. Damit beschäftigt sich Muslic nicht. "Was rundherum passiert, versuchen wir auszublenden. Wir haben in den vergangenen Tagen gut und hart gearbeitet. Alles andere können wir sowieso nicht beeinflussen. Für uns zählt nur ein Sieg, weil ich davon ausgehe, dass Wattens bereits am Samstag mit einem Sieg gegen Horn vorlegen wird", sagt Muslic im Gespräch mit den Oberösterreichischen Nachrichten. Er sei von der Qualität der Mannschaft überzeugt.

Personell gibt es bei den Riedern noch einige Fragezeichen. Lukas Grgic verletzte sich im Testspiel gegen Sturm Graz. Er trainierte zuletzt nicht voll mit, im Kader dürfte er aber sein. "Wir haben mit Pius Grabher, Marcel Ziegl und Arne Ammerer auf dieser Position hervorragende Alternativen", sagt Muslic. Ebenfalls angeschlagen ist Ante Bajic, er wird im letzten Spiel des Jahres aber wohl noch einmal auf die Zähne beißen, um der Mannschaft zu helfen.

Gesperrt ist Christian Schilling. Mario Kröpfl wird nach längerer Verletzungspause wohl wieder in die Anfangsformation zurückkehren.

Während die Mannschaft versucht, sich einzig und allein auf das Sportliche zu konzentrieren, dürfte der Vorstand der SVR bei Vorgesprächen mit Trainerkandidaten in die intensive Phase gehen.

Dem Vernehmen nach soll es zwei konkrete Kandidaten geben, Namen sickerten bisher nicht an die Öffentlichkeit durch. Möglich scheint, dass der neue Mann auch die Funktion des Sportdirektors übernehmen könnte.

