5:0 – SV Ried schoss sich den Frust von der Seele

Die SV Guntamatic Ried kann es ja doch noch: Mit dem 5:0-Heimerfolg in der 2. Fußball-Liga gegen Stripfing feierten die Innviertler den ersten Sieg in der Frühjahrssaison.

Dabei legte das Team von Trainer Maximilian Senft einen furiosen Start hin: Ein Eckball von Jonas Mayer kam über Umwege zu Wilfried Eza, der goldrichtig stand und nach neun Minuten zum 1:0 traf. Dank eines ruhenden Balls konnte Ried die Führung in der 14. Minute sogar ausbauen: Dieses Mal bediente Mayer Fabian Wohlmuth, der einköpfte.

Einen Traumstart legten die Wikinger auch in der zweiten Hälfte hin: Zunächst war in der 47. Minute noch Ante Bajic am Gäste-Schlussmann Sandali Conde gescheitert, den Abpraller verwertete der 18-jährige Arjan Malic zum 3:0. In der 53. Minute legte Eza nach Bajic-Vorarbeit das 4:0 nach. David Bumberger erzielte in der 72. Minute den 5:0-Endstand.

Überraschungen in der Startelf

Der 25-Jährige vertrat gestern Abwehrchef Nikki Havenaar – es war nicht die einzige Überraschung in der Rieder Startelf: Top-Torschütze Mark Grosse (8 Tore) musste auf die Bank, Youngster Fabian Rossdorfer durfte offensiv mit Eza und Bajic starten.

Eine Talentprobe legte auch Benjamin Sammer ab: Der 18-Jährige ersetzte in der 29. Minute Neuzugang Lumor Agbenyenu, der verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Die einzige negative Nachricht am heutigen Abend.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.