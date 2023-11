5:0 - Ried beeindruckte mit bester Saisonleistung

Die SV Guntamatic Ried fertigte Lafnitz in der zweiten Liga zu Hause mit 5:0 ab. Eindrucksvoll: Zu Beginn ließ die Elf von Trainer Maximilian Senft die Kärntner kaum über die Mittellinie kommen. Brandgefährlich präsentierten sich die Hausherren vor allem aus den Standards: Niki Havenaar (8.) sowie Doppelpack-Schütze Wilfried Eza (12./25.) stellten die Weichen früh auf Sieg. Nach der Pause veredelten Fabian Wohlmuth (59.) und Nils Seufert (66.) die beste Saisonleistung der Rieder, die seit sieben Runden ungeschlagen – davon fünf Siege – sind.

Ein Kantersieg, mit dem die Innviertler eine Kampfansage Richtung Graz schickten. Tabellenführer GAK kann am Sonntag nachziehen. Mit dem FAC wartet allerdings ein Gegner, der sich in dieser Saison ebenfalls stark präsentiert hat und der SV Ried beim Saisonauftakt in Wien ein 1:1 abringen konnte. Danach haben die Grazer noch zwei Auswärtsspiele zu absolvieren. Vor allem das Derby gegen Kapfenberg wird nicht einfach. Zum Abschluss gastieren die Grazer in Amstetten. Die Innviertler haben mit der anstehenden Partie in Dornbirn, dem vorgezogenen Heimspiel der ersten Frühjahrsrunde gegen den FAC und eben dem Nachtrag gegen Sturm Graz II die auf dem Papier einfachere Aufgabe.

Sollten die Steirer in den nächsten Monaten noch schwächeln, könnte neben Ried wohl auch noch St. Pölten ein Wörtchen um den Titel mitreden.

