Rangnick: "Das Spiel ärgert mich sehr"

Das 1:1 im Fußball-Test-Länderspiel gegen die Republik Moldau in Linz hatte auch Österreichs Teamchef Ralf Rangnick nicht in dieser Art und Weise erwartet. "Das Spiel ärgert mich sehr, vor allem der Auftritt in der ersten Halbzeit. Aber man muss das dann auch schnell abhaken. Wir haben auch ein paar Tage nach dem 1:0 gegen Andorra dann beim Sieg über Italien eine herausragende Leistung geboten."

Der Matchverlauf zwang den Trainer dann auch zur Improvisation: "Wir haben andere Wechsel als geplant gemacht, es war dann zu Beginn der zweiten Halbzeit auch besser, am Ende aber trotzdem zu wenig." Das frühe 0:1 nach einem Schnitzer von Goalie Daniel Bachmann war auch für Rangnick der Knackpunkt. "Natürlich war das ein großer Fehler, und praktisch ein Eigentor. Aber nicht nur vom Torhüter, auch der Rückpass von Kevin Danso war schlecht. Wir haben es uns nicht leichter gemacht. Der Gegner hat ähnlich gespielt wie Andorra, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Wir haben viel zu viel quer gespielt, es gab zu viele Sicherheitspässe."

Mehr zum Thema Nationalteam Ein 1:1 mit Pfiffen als Warnschuss für Österreich LINZ. ÖFB-Team erreichte vor 13.200 Fans gegen Moldau nach Fehler von Torhüter Bachmann nur ein Remis Ein 1:1 mit Pfiffen als Warnschuss für Österreich

Auch auf den englischen Referee Robert Jones war Rangnick nicht gut zu sprechen. "Ich bin aus England auch andere Schiedsrichter gewohnt und habe am Ende des Spiels den vierten Offiziellen höflich etwas gefragt. Der hat das sofort an Jones weitergegeben, der nichts Besseres zu tun hatte, als mir die gelbe Karte zu geben. Das war die erste meiner Trainerkarriere. Vom britischen Humor wollte er nichts wissen."

Für das EM-Quali-Match am Dienstag in Schweden gab es vor allem die Erkenntnis, dass sich keiner außerhalb der Stammformation aufgedrängt hat. "Ich hatte gehofft, dass es mir der eine oder andere Spieler noch schwerer macht, aber das war nicht der Fall. Nach der Pause hatten wir mit den Einwechslungen mehr Zug zum Tor, auch mehr Passqualität. Wir wussten schon vorher, dass Alaba und Arnautovic Spieler sind, die wir unbedingt brauchen. Deshalb wollte ich vor allem Alaba für das Schweden-Spiel schonen. Es war notwendig und wichtig, sie dann zu bringen."

Wie laut er in der Pause geworden war, verriet Rangnick, der auch alle Ersatzspieler vom Aufwärmen in die Kabine holte, nicht. "Wir haben vor allem angekündigt, dass es vier Wechsel gibt, obwohl wir damit nur noch einen Wechsel für die zweite Halbzeit übrighatten, und haben zwei Szenen aus der ersten Halbzeit gezeigt, wie man es nicht machen soll."

"Werde keinen Schlaf verlieren"

Bachmann analysierte seinen Patzer stoisch ruhig: "Ohne Fehler würde es keine Tore geben. Ich werde deshalb keinen Schlaf verlieren", sagte der Wiener. Kapitän David Alaba war nach seinem 102. Ländermatch unzufrieden: "Wir alle haben uns das anders vorgestellt. Gegen Schweden erwarte ich ein anderes Spiel, eine andere Einstellung und Intensität." Die wird es auch brauchen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. David Alaba Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.