Eine ehemalige Blau-Weiß-Spielerin schrieb Geschichte

Kommenden Dienstag feiert die ehemalige SPG-Blau-Weiß/Kleinmünchen-Akteurin Hannah Fankhauser ihren 18. Geburtstag, ein vorgezogenes Geschenk hat sich die gebürtige Tirolerin schon selbst bereitet. Die 1,57 Meter große Flügelspielerin, deren Marktwert auf 20.000 Euro taxiert wird, gilt als vielversprechendes Talent im Fußball. Beim 2:1 gegen Ghana zum Auftakt der U20-WM in Bogota hat Fankhauser Geschichte geschrieben und Österreichs erstes Tor in der Geschichte von Welttitelkämpfen erzielt.

Laura Spinn tankte sich auf der rechten Seite durch, beförderte die Kugel zur Mitte, Valentina Mädl wischte über den Ball, Fankhauser lief ein und traf staubtrocken zum 1:0 (12.) – Jubel, Trubel, Heiterkeit vor 1400 Augenzeugen im in die Jahre gekommenen Estadio de Techo, darunter rund 40 aus der Heimat (überwiegend Familienangehörige und Freunde). Wichtiger als das Goal war aber der Sieg, der vor den beiden weiteren Gruppenmatches gegen Neuseeland (Freitag, 3 Uhr, ORF Sport+) und Japan (9. September, 1 Uhr, ORF Sport+) die Tür zum Achtelfinale weit aufstößt, zumal auch die vier besten Gruppendritten die K.-o.-Phase erreichen.

Fan von Cristiano Ronaldo

"Es war eine richtig gute Teamleistung, ohne die mein Tor nicht möglich gewesen wäre. Natürlich bin ich happy, es ist zu einem sehr günstigen Zeitpunkt gefallen", sagte Fankhauser, die seit Juli für Vizemeister Vienna am Ball ist. Im Frühjahr kickte sie sich in Linz so richtig in die Auslage. Trotz ihrer Jugend avancierte die Aufsteigerin, die sich als Fan von Cristiano Ronaldo "outet" und auch eine exzellente Skirennläuferin ist, auf Anhieb zur Stammspielerin, in acht Bundesligamatches für die SPG Blau-Weiß/Kleinmünchen trug sie sich drei Mal in die Schützenliste ein und verbuchte darüber hinaus einen Assist. In absehbarer Zeit soll die Reise ins A-Nationalteam und ins Ausland führen.

Doch aktuell gilt der volle Fokus der U20-WM, bei der Regisseurin Nicole Ojukwu (18/SC Freiburg) vom Elfmeterpunkt das 2:0 erzielte (71.). Das gefiel auch Coach Markus Hackl: "Der erste Sieg eines ÖFB-Frauenteams bei einer WM fühlt sich richtig gut an – unglaublich!"

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos