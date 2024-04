Wegen "absurder Hausverbote": LASK-Stadionsprecher hört auf

Fußball-Bundesligist LASK kommt weiter nicht zur Ruhe. Nach dem Trainer-Tohuwabohu um den Rauswurf von Thomas Sageder kämpft der Klub auch an anderen Fronten mit Negativ-Schlagzeilen: Bei der 0:1-Niederlage gegen Sturm Graz protestierte der harte Kern der LASK-Fans erneut gegen die rosa Trikots ihrer Mannschaft, warf Waschmitteltabs auf das Spielfeld und sorgten so für eine Spielunterbrechung.

Der Verein griff hart durch, forschte dabei aber nicht die unmittelbaren Täter aus, sondern erteilte sechs unbefristete Hausverbote, von denen nach Darstellung des Fan-Kollektivs "Landstrassler" der Obmann, Obmann-Stellvertreter, Kassier, Kassier-Stellvertreter und der Schriftführer des Fan-Dachverbands betroffen sind.

Willkürliche Strafen, die auch für LASK-Stadionsprecher Wolfgang Fröschl nicht nachvollziehbar sind - der aus diesem Grund am späten Donnerstagabend auf Facebook seinen sofortigen Rücktritt bekanntgab. Eigentlich wollte die "Stimme des LASK" erst im Sommer als Stadionsprecher der Athletiker aufhören.

Neben privaten Gründen veranlasste ihn vor allem die Reaktion der Vereinsverantwortlichen seines Lieblingsklubs in der Trikot-Causa vor dem heutigen Heimspiel gegen Salzburg zu diesem Schritt. "Bei mir die Luft draußen; ich mag mir mein Leben (und das meiner Familie) nicht mehr nach dem Rahmenterminplan richten", schreibt Fröschl auf Facebook.

Das komplette Statement von Wolfgang Fröschl:

"Kann nicht so tun, als ob nichts wäre"

"Nebenbei will ich erwähnen, dass natürlich auch die Veränderungen beim LASK in den letzten Jahren mit ein Grund für meine Entscheidung sind. Ich kann mich nicht an der Seitenoutlinie stellen und so tun, als ob nichts wäre, wenn mein Klub völlig absurde Hausverbote ausspricht, Freunde und Weggefährten ausschließt." Nachsatz: "Also lasse ich es, ich höre auf - und zwar nicht erst am Saisonende, sondern sofort."

Vor fast 40 Jahren, als 10-Jähriger, sei er irgendwie im "7er-Sektor" gelandet, sei dort groß geworden, habe miterlebt, wie aus einem "Haufen" ein Block geworden ist, habe Fanclubs (mit-)gegründet. Auch heute wolle er den LASK wie damals im Stadion unterstützen - als glühender Fan.

So reagiert der LASK

Auch der LASK hat gestern mittels Presseaussendung auf die Vorkommnisse zuletzt in Graz reagiert und auch die Hausverbote erklärt: "Das gezeigte Verhalten gefährdet die Sicherheit der Stadionbesucher und fügt dem Verein darüber hinaus erheblichen Schaden zu. Die Fußball-Bundesliga hat bereits ein Verfahren gegen den LASK eingeleitet und den Fall zur Anzeige gebracht. Den LASK erwartet eine hohe Geldstrafe."

Die gewählte Form des Protestes stehe diametral zur Wertehaltung des Klubs. "Der LASK positioniert sich als Familienverein und möchte sämtlichen Zuschauern ein besonderes Stadionerlebnis in angenehmer Atmosphäre, bei dem die persönliche Sicherheit jedes Einzelnen obere Priorität genießt, bieten. Das in Graz abgegebene Bild steht im deutlichen Widerspruch zu unserer Fankultur und unserem Wertesystem. Der LASK verurteilt daher die Vorfälle auf das Schärfste und sah sich aus aktuellem Anlass gezwungen, sein Hausrecht auszuüben und Sanktionen auszusprechen. Diese beinhalten fünf Haus- und Stadionverbote gegen Mitglieder des eingetragenen Fanvereins „Landstrassler“, die sich zu oben genannten Aktionen offiziell bekannt haben, sowie ein weiteres Hausverbot gegen den Verantwortlichen der Initiative Schwarz-Weiß. Infolge der Vermummung der maßgeblich beteiligten Personen waren die Strafen gegen jene Mitglieder auszusprechen, die offizielle Funktionen bekleiden und damit die Hauptverantwortung tragen."

Die Hausverbote bedeuten die nächste Eskalationsstufe - weshalb die Fanszene des LASK bereits angekündigt hat, dass es beim heutigen Heimspiel gegen Salzburg zu einem Stimmungsboykott kommen wird. Der Verein bedauert diesen Schritt, bleibt aber bei seiner Linie: "Der Mannschaft speziell in dieser entscheidenden Phase der Saison die Unterstützung zu entziehen und auf den aktiven Support zu verzichten, bedauern wir. Nichtsdestotrotz erachten wir die Sanktionen als alternativlos, um die Werte des Vereins sowie sämtliche Stadionbesucher, allen voran Familien und Kinder, zu schützen. Weiters lässt der LASK in keiner Weise zu, dass dieses Bild einer Minderheit eine Mehrheit dominiert."

Matchplan: OÖN-Redakteur Günther Mayrhofer analysiert die Rochade beim LASK

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

