Warum der LASK gegen Salzburg plötzlich zwei Trainer hat

Wenig Sorgen bereitet dem LASK und dessen Stadtrivalen FC Blau-Weiß Linz der heutige Nachmittag: Der Senat 5 der Bundesliga gibt die Lizenzentscheidungen in erster Instanz bekannt. Der LASK wäre beinahe in eine selbst gestellte Stolperfalle getappt, wich ihr aber mit einer Rochade aus: In der Vorschau auf das heutige Heimspiel gegen Salzburg wurde Thomas Darazs als Trainer zitiert.