Verletzung von LASK-Stürmer Karamoko weniger schlimm als befürchtet

Die Offensivsorgen des LASK verschlimmern sich weiter. Mamoudou Karamoko wird mit einer Knieverletzung „zwischen einer und drei Wochen ausfallen“, so der Klub am Montag in einer Aussendung.

Der 22-Jährige hatte sich beim 1:1-Ausgleichstreffer gegen die Admira (3:1-Endstand) das Gelenk im linken Bein verletzt. Eine anfangs befürchtete schwere Bänderverletzung bestätigte sich jedoch nicht.

„Ich bin froh, dass sich die Verletzung als weniger schwerwiegend herausgestellt hat – die TV-Bilder haben nicht gut ausgesehen. Trotzdem werden wir mit Mamou in den kommenden Tagen sehr sorgsam umgehen und nichts überstürzen“, wird LASK-Trainer Andreas Wieland zitiert.



„Gestern gab es mehr Angst als Schaden“, kündigte Karamoko auf Instagram eine baldige Rückkehr auf das Feld zurück.