So tickt der neue LASK-Trainer

Während sich die Möglichkeit eines Trainerwechsel bei Fußball-Bundesligist LASK in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet hat, überrascht die Wahl des Nachfolgers umso mehr: Thomas Sageder (39) ist vielen Fußball-Anhängern wohl nicht besonders gut bekannt. Jene, die ihn kennen, bezeichnen ihn als akribischen Arbeiter und Fußball-Verrückten.

Es ist leicht möglich, dass man bei der Suche nach dem neuen Trainer versucht hat, einen zu erwischen, der am ehesten die Philosophie des früheren LASK-Erfolgstrainers Oliver Glasner verkörpert. Und das trifft auf Sageder in jedem Fall zu.

Sogar der Wohnort ist gleich. Sageder ist, so wie Oliver Glasner, ein Riedauer. Und das Duo war in den vergangenen Jahren bereits zwei Mal gemeinsam als Trainerduo unterwegs. Bei der SV Ried fungierte Sageder 2015 als Glasners Co-Trainer. Während Glasners Zeit beim LASK nahm Sageder die Chance wahr, als Cheftrainer beim FC Blau-Weiß Linz zu arbeiten (2017 bis 2019).

Mehr zum Thema LASK LASK trennt sich von Kühbauer - Nachfolger steht bereits fest LINZ. Trainerwechsel beim LASK: Die Linzer und Dietmar Kühbauer, seit Mai 2022 Cheftrainer des Vereins, gehen ab sofort getrennte Wege. LASK trennt sich von Kühbauer - Nachfolger steht bereits fest

Als Glasner dann den Weg in die deutsche Bundesliga nach Wolfsburg antrat, war Sageder wieder als Co-Trainer mit Spezialisierung auf Videoanalyse mit an Bord. Aber das Leben besteht eben nicht nur aus Fußball, weshalb Sageder vor Glasners Wechsel zu Eintracht Frankfurt nach Oberösterreich zurückkehrte. Noch während der Zeit in Wolfsburg kam das zweite Kind von Thomas Sageder und seiner Julia - die Sageder sogar während seiner Trainerzeit bei Red Bull Ghana nach Afrika begleitet hatte - auf die Welt. Und weil die beiden Söhne David und Michael daheim in der gewohnten Umgebung aufwachsen sollten, entschied sich auch Sageder für die Rückkehr nach Hause - und verpasste damit den Frankfurter Europacupsieg in der Vorsaison.

Jetzt wird er sich mit dem LASK auf Europacupreise begeben, und seine gesammelten Erfahrungen aus der Zeit bei Red Bull Ghana, von seinen Lehrmeistern, zu denen in Ried auch Paul Gludovatz gehörte, und seine Spielphilosophie einbringen. Wobei man Sageder, der zuletzt beim FC Liefering als Co-Trainer arbeitete, nicht auf einen bestimmten Stil reduzieren sollte. In jedem Fall ist sein Spiel laufintensiv und offensiv - genau das will man beim LASK sehen.

Mehr zum Thema LASK LASK LASK hat einen deutschen Pokalsieger im Visier LINZ. Nach Mittelfeld und Angriff soll nun die Abwehr breiter aufgestellt werden. LASK hat einen deutschen Pokalsieger im Visier

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.