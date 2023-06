LASK trennt sich von Kühbauer - Nachfolger steht bereits fest

Der Grund für die Beendigung der Zusammenarbeit sind Auffassungsunterschiede bei der Kaderplanung für die nächste Saison. Thomas Sageder (39) wird das Traineramt mit dem Trainingsstart Ende Juni übernehmen. Ebenfalls freigestellt wird Co-Trainer Manfred Nastl.

„Didi Kühbauer hat in einer besonders schwierigen Situation das Traineramt übernommen und unseren LASK dank seiner Persönlichkeit, Erfahrung und Fachkenntnis rasch stabilisiert. Mit dem Erreichen der Europacup- Gruppenphase wurde auch in dieser Saison unser wichtigstes Saisonziel erreicht. Im Hinblick auf die längerfristige Ausrichtung des Klubs wäre eine weitere Zusammenarbeit aufgrund der Auffassungsunterschiede in der Kaderplanung dennoch nicht zielführend gewesen. Ich möchte mich auch auf diesem Weg bei Didi Kühbauer und Manfred Nastl für die Zusammenarbeit bedanken, und alles Gute für die Zukunft wünschen", sagt Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport des LASK.

Sageder (rechts), ehemaliger Co-Trainer von Glasner

Die Cheftrainer-Position des LASK wird ab dem Trainingsstart am 23. Juni von Thomas Sageder bekleidet. Der 39-Jährige war in der Saison 2022/23 Co-Trainer des FC Liefering in der zweiten Liga. Von 2019 bis 2021 war er zudem als Co-Trainer von Oliver Glasner beim VfL Wolfsburg in der deutschen Bundesliga tätig. Die Vorstellung von Thomas Sageder als neuer LASK- Cheftrainer erfolgt im Rahmen des Trainingsauftakts.

