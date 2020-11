Quarantäne: Wann kehrt Cheberko zum LASK zurück?

LASK-Verteidiger Yevgen Cheberko sitzt in Luzern fest. Dort hätte am Dienstagabend das abschließende Nations-League-Match der Ukraine gegen die Schweiz stattfinden sollen. Wegen insgesamt zehn positiven Corona-Tests unter den Teammitgliedern wurde die Partie abgesagt. Der Luzerner Kantonsarzt ordnete eine zehntägige Quarantäne an. Die Mannschaft von Teamchef Andrej Schewtschenko darf das Hotel nicht verlassen.

Schon beim 1:3 in Leipzig gegen Deutschland hatten vier Spieler wegen einer Corona-Infektion gefehlt. Am Montag fielen drei Tests positiv aus, am Dienstag vier weitere. Cheberko scheint nicht unter den veröffentlichten Namen mit positiven Tests auf.

Kein Ersatzteam nominiert

Wie Norwegen gegen Österreich hätten auch die Ukrainer für eine mögliche Neuansetzung am Mittwoch ein Ersatzteam stellen können. Diese Möglichkeit nahm der ukrainische Verband wohl auch wegen der fehlenden Zeit nicht wahr. Wie die Partie nun gewertet wird, ist offen - ebenso, wann die ukrainische Nationalmannschaft aus Luzern abreisen darf.